BIST 11.037
DOLAR 42,44
EURO 49,57
ALTIN 5.742,06
HABER /  SPOR

TFF Tahkim Kurulu'ndan bahis cezaları için karar!

TFF Tahkim Kurulu'ndan bahis cezaları için karar!

TFF Tahkim Kurulu, bahis eylemi nedeniyle 45 gün ile 12 ay arasında hak mahrumiyeti cezası alan 35 futbolcunun itirazlarını inceleyerek reddetti ve cezaları yerinde bularak onadı.

Abone ol

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, bahis eylemi sebebiyle 45 gün ila 12 ay arasında hak mahrumiyeti cezası alan 35 futbolcunun itirazlarını reddetti.

Kurul, futbolcuların yaptığı itirazları inceledi ve cezalandırılmalarına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığının anlaşıldığı gerekçeleriyle cezaları onayladı.

SALLAİ'NİN CEZASI ONAYLANDI

Öte yandan Gençlerbirliği maçında kırmızı kart gören Galatasaraylı futbolcu Roland Sallai'ye verilen 2 maçlık ceza da oy birliğiyle onaylandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Çakarlı otomobilin sürücüsüne 276 bin 344 lira ceza
Çakarlı otomobilin sürücüsüne 276 bin 344 lira ceza
Dilovası’ndaki yangın soruşturmasında bir tutuklama daha
Dilovası’ndaki yangın soruşturmasında bir tutuklama daha
Kayseri ve 14 ilde 20 suçtan kaydı bulunan firari hükümlü yakalandı
Kayseri ve 14 ilde 20 suçtan kaydı bulunan firari hükümlü yakalandı
Depremde hasar gören Gaziantep Kalesi'nin restorasyonu tamamlandı
Depremde hasar gören Gaziantep Kalesi'nin restorasyonu tamamlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı
Yeşil OSB Sertifikası alan bölge sayısı 27'ye ulaştı
Yeşil OSB Sertifikası alan bölge sayısı 27'ye ulaştı
Cumhurbaşkanlığı Kupası Fenerbahçe Opet'in!
Cumhurbaşkanlığı Kupası Fenerbahçe Opet'in!
Borsada manipülasyon soruşturmasında Aref Ghafouri dahil 8 kişi tutuklandı
Borsada manipülasyon soruşturmasında Aref Ghafouri dahil 8 kişi tutuklandı
Beşiktaş'ta Rafa Silva takımdan ayrı çalıştı
Beşiktaş'ta Rafa Silva takımdan ayrı çalıştı
İmamoğlu'nun o sözlerini ilk kez anlattı: Bu ülkede beni tutuklayacak hakim yok
İmamoğlu'nun o sözlerini ilk kez anlattı: Bu ülkede beni tutuklayacak hakim yok
Donald Trump: Somalililer kokuyor ve biz onları ülkemizde istemiyoruz
Donald Trump: Somalililer kokuyor ve biz onları ülkemizde istemiyoruz
Fenerbahçe istiyordu! Merih Demiral'dan 3 yıllık imza
Fenerbahçe istiyordu! Merih Demiral'dan 3 yıllık imza