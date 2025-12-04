TFF Tahkim Kurulu'ndan bahis cezaları için karar!

TFF Tahkim Kurulu, bahis eylemi nedeniyle 45 gün ile 12 ay arasında hak mahrumiyeti cezası alan 35 futbolcunun itirazlarını inceleyerek reddetti ve cezaları yerinde bularak onadı.

Abone ol

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, bahis eylemi sebebiyle 45 gün ila 12 ay arasında hak mahrumiyeti cezası alan 35 futbolcunun itirazlarını reddetti.

Kurul, futbolcuların yaptığı itirazları inceledi ve cezalandırılmalarına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığının anlaşıldığı gerekçeleriyle cezaları onayladı.

SALLAİ'NİN CEZASI ONAYLANDI

Öte yandan Gençlerbirliği maçında kırmızı kart gören Galatasaraylı futbolcu Roland Sallai'ye verilen 2 maçlık ceza da oy birliğiyle onaylandı.