BIST 11.037
DOLAR 42,46
EURO 49,61
ALTIN 5.711,64
HABER /  SPOR

Kylian Mbappe şov yaptı Real Madrid 3 maç sonra kazandı

Kylian Mbappe şov yaptı Real Madrid 3 maç sonra kazandı

İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (LaLiga) Real Madrid, deplasmanda Athletic Bilbao'yu 3-0 yendi. Arda Güler, 69. dakikada oyuna girdi.

Abone ol

LaLiga'nın 15. haftasında Athletic Bilbao, San Mames Stadı'nda Real Madrid'i ağırladı.

Madrid ekibi, Kylian Mbappe'nin 7 ve 59, Eduardo Camavinga'nın 42. dakikada attığı gollerle 3-0 galip geldi.

Konuk takımda milli futbolcu Arda Güler, 69. dakikada oyuna girdi.

Üç maç sonra kazanarak 36 puana ulaşan Real Madrid, lider Barcelona ile arasındaki farkı bire indirdi.

Athletic Bilbao ise 20 puanla 8. sırada kaldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Hamile bırakılan Ukraynalı çocuklarla ilgili soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı
Hamile bırakılan Ukraynalı çocuklarla ilgili soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı
Özgür Özel 'Biz bunun altında yokuz' diyerek asgari ücret teklifini açıkladı
Özgür Özel 'Biz bunun altında yokuz' diyerek asgari ücret teklifini açıkladı
Trump'tan Venezuela'ya 'karadan saldırıyara başlayacağız' tehdidi
Trump'tan Venezuela'ya 'karadan saldırıyara başlayacağız' tehdidi
Kütahya'da feci kaza! Otomobil tıra arkadan çarptı 4 kişi hayatını kaybetti
Kütahya'da feci kaza! Otomobil tıra arkadan çarptı 4 kişi hayatını kaybetti
Arnavutköy'de seyir halindeki İETT otobüsü alev alev yandı
Arnavutköy'de seyir halindeki İETT otobüsü alev alev yandı
Premier Lig'de lider Arsenal 14. haftayı kayıpsız geçti
Premier Lig'de lider Arsenal 14. haftayı kayıpsız geçti
Ünlü şarkıcı Anıl Piyancı parkede de marifetli çıktı
Ünlü şarkıcı Anıl Piyancı parkede de marifetli çıktı
Resmi Gazete'de yayımlandı! HSK bin 351 yeni atama yaptı
Resmi Gazete'de yayımlandı! HSK bin 351 yeni atama yaptı
Trabzonspor, Vanspor FK'yı iki golle geçip adını gruplara yazdırdı
Trabzonspor, Vanspor FK'yı iki golle geçip adını gruplara yazdırdı
TFF Tahkim Kurulu'ndan bahis cezaları için karar!
TFF Tahkim Kurulu'ndan bahis cezaları için karar!
Çakarlı otomobilin sürücüsüne 276 bin 344 lira ceza
Çakarlı otomobilin sürücüsüne 276 bin 344 lira ceza
Dilovası’ndaki yangın soruşturmasında bir tutuklama daha
Dilovası’ndaki yangın soruşturmasında bir tutuklama daha