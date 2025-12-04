Özgür Özel 'Biz bunun altında yokuz' diyerek asgari ücret teklifini açıkladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin yeni asgari ücret tartışmalarına ilişkin olarak, "Yani birileri 'İflas ederim ben veremem.', öbürü 'Ben bu maaşla geçinemem.' diyorsa araya devlet girecek bu yükün önemli kısmını işverenin sırtından alacak. Biz bir kez daha tarih önünde söylüyoruz, hak edilen maaş en az 39, biz bunun altında yokuz." dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından partisince başlatılan mitingler kapsamında Güngören'de katılımcılara hitap etti.

Asgari ücretlinin geçinemediğini savunan Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün bizim teklifimiz asgari ücret 39 bin lira olmalı. Merter'de çalışan emekçiye 39 bin lira asgari ücret olsa iyi gelir mi? Yetmez ama bir nefes aldırır ama Merter'deki tekstil atölyesi bu maaşı ödeyebilir mi? O da ödeyemez, kapatır. İşte devlet burada ortaya çıkacak, diyecek ki 'Biz kanun teklifini hazırladık yarın veriyoruz. 1-10 çalışanı olan işyerlerine 10 bin 540 lira, 10-49 arasında işçi çalıştıranlara 8 bin 400 lira, 50 ve üzeri çalışanı olanlara 5 bin 100 lira asgari ücret için sosyal devlet destekleme primi verilsin.' Yani birileri 'İflas ederim ben veremem.', öbürü 'Ben bu maaşla geçinemem.' diyorsa araya devlet girecek bu yükün önemli kısmını işverenin sırtından alacak. Biz bir kez daha tarih önünde söylüyoruz, hak edilen maaş en az 39, biz bunun altında yokuz."

Özel, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin davanın duruşmasıyla ilgili, şunları söyledi:

"Ne demiştik? TRT'den canlı yayın. Her isteyen televizyonun yayın yapacağı bir link. Buna yasal düzenleme istemiştik. Devlet Bey bunu desteklemişti. Tayyip Bey'e sordular, 'Devlet Bey istiyorsa olur.' demişti. Dün kanun teklifini Meclis'e getirdik, sunduk. Bütün muhalefet destekledi, AK Parti-MHP oylarıyla maalesef reddedildi. Hala vaktimiz var. Buradan Devlet Bey'e ve Tayyip Bey'e sesleniyorum. İki ihtimal var. Ya CHP getirdi diye oy vermediniz, verdirmediniz, o zaman samimiyseniz siz getirin öneriyi, biz oylayalım. İftiracıları da, hakikati de millet dinlesin, kararı millet versin."

Türkiye'nin geleceği için Türk ve Kürt'ün bir olmasının kaçınılmaz olduğunu ifade eden Özel, "Bunu asla ve asla ıskalamamalıyız. Doğru yerde durmalıyız. Bundan sonra Orta Doğu'ya CHP ve Türkiye'deki tüm partilerin bir barış, uygarlık, medeniyet, kalkınma ve birlikte kazanma perspektifi ile yaklaşması gerekmektedir. İsrail'in çeşitli emellerine karşı müteyakkız olmak, hep bir arada durmak, kavgayı bir tarafa bırakmak, huzuru, barış, kalkınmayı getirmek, Türkiye'yi güçlendirmek hepimizin görevidir." ifadelerini kullandı.