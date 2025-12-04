BIST 10.960
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İkinci eylem planı hazırlıklarına başlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Engelsiz Türkiye Yüzyılı Dünya Engelliler Günü Buluşması'nda yaptığı konuşmada ikinci eylem planı hazırlıklarına başladıklarını ve yakında detayları paylaşacaklarını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde, Engelsiz Türkiye Yüzyılı Dünya Engelliler Günü Buluşması'nda konuştu.

Erdoğan, "Engelli vatandaşlarımızın sorunlarını çözüme ulaştırmak, talep ve beklentileri doğrultusunda yeni adımlar atmak devlet olarak birincil önceliğimizdir. Kırılan kalbi onarılmamış, mahzun edilen gönlü alınmamış, gerekli imkan sağlanmamış tek bir engelli kardeşimiz kalmayıncaya dek fedakarca çalışacağız." dedi.

"2026-2028 yıllarını kapsayan eylem planımızın hazırlıklarına başlandı"

"Buradan bir müjdeyi de sizlerle paylaşmak istiyorum" diyen Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

Biliyorsunuz 2030 engelsiz vizyon belgesi ile engelli politikalarımızı bütüncül bir stratejiye dönüştürmüş eğitimden istihdama teknolojiden afet yönetimine kadar pek çok alanda sürdürülebilir hedefler belirlemiştik. Birinci engelli hakları ulusal eylem planımızla bu hedeflerin çok önemli bir kısmına başarıyla ulaştık. 2026-2028 yıllarını kapsayan eylem planımızın hazırlıklarına başlandı. Detaylarını yakında kamuoyuyla paylaşacağız. Yeni eylem planımız engelli kardeşlerimiz başta olmak üzere ülkemiz ve milletimiz için şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum.

