Google'da bu sene en çok neyi aradık? İşte 2025 yılının verileri

Türkiye'nin 2025 arama trendleri açıklandı; listelerin zirvesine teknoloji damgası vurdu ve Google’ın yapay zeka modeli "Gemini" en çok aranan kelime oldu. Genel sıralamada Gemini'ı "İstanbul Depremi" ve yerli dizi "Eşref Rüya" takip etti. Spor tutkusu Osimhen ve transferler üzerinden sürerken, "Ferdi Tayfur" hüzünle anılan kayıplar listesinde yer aldı. Mutfak trendlerinde ise "Spoonful Tarifi" ve egzotik ürünlerin "Nasıl Yenir?" sorguları öne çıktı.

Türkiye’de 2025 yılı boyunca merak edilenler, öğrenilenler ve heyecanla takip edilen konular; teknolojiden spora, popüler kültürden mutfak alışkanlıklarına kadar uzanan geniş bir yelpazede çeşitlendi. Bu yılın arama trendlerinin en çarpıcı sonucu, teknolojinin gündemin merkezine yerleştiğinin bir kanıtı olarak "Gemini" aramasının zirveye oturması oldu.

Türkiye’nin 2025 Arama Trendleri; "Aramalar", "İsimler", "Kaybettiklerimiz", "Diziler", "Filmler", "Tarifler", "Ne zaman?", "Ne giyilir?", "Nesi meşhur?" ve "Nasıl yenir?" gibi on farklı kategori altında toplanarak, yıl boyunca hem ülke gündemini hem de günlük yaşamın ilgi odaklarını yansıttı.

"GEMİNİ" VE TOPLUMSAL GÜNDEM İLK SIRADA

2025 yılında Türkiye genelinde yapılan aramalarda teknoloji ve ülke gündemi belirleyici unsurlar oldu. "Aramalar" kategorisinin ilk sırasına Google’ın yapay zeka modeli olan "Gemini" yerleşti. Genel sıralamada Gemini'ı takiben, toplumsal hafızadaki önemini koruyan "İstanbul Depremi" ve yılın en çok konuşulan yerli yapımı olan "Eşref Rüya" dizisi geldi.

Genel listenin dikkat çekici diğer aramaları arasında küresel fenomen "Squid Game" ve çeşitli spor karşılaşmaları da bulundu. Listenin öne çıkan isimlerinden biri de usta sanatçı "Ferdi Tayfur" oldu. Tayfur, hem genel aramalarda hem de "Kaybettiklerimiz" listesinde üst sıralarda yer aldı. Kaybedilenler listesinde Tayfur ile birlikte, "Volkan Konak" ve "Nihal Candan" gibi isimler de hüzünle anılan ve en çok aranan kayıplar arasında sıralandı.

Türkiye’de 2025 yılının en popüler 10 Google arama trendi sırasıyla şöyledir: Gemini, İstanbul Depremi, Eşref Rüya, Türkiye İspanya, Squid Game, Ferdi Tayfur, Fenerbahçe Benfica, Avrupa Ligi, Türkiye Macaristan ve Fenerbahçe Feyenoord.

SPOR TUTKUSU TÜM KATEGORİLERE YANSIDI

Spor dünyası, 2025 arama trendlerinin en dikkat çeken konularından biri haline geldi. Genel aramalarda "Türkiye İspanya", "Fenerbahçe Benfica" ve “Avrupa Ligi” maçları üst sıralarda yer alarak spor tutkusunu gösterdi. Sporun etkisi, sadece maç sonuçlarıyla sınırlı kalmayıp, diğer listelere de yansıdı:

"İsimler" kategorisinde, geçtiğimiz yılın da zirvesindeki Galatasaray oyuncusu “Osimhen” yerini korudu.

Sezonun yeni transferleri “Leroy Sane” ve “Ederson” gibi isimler de üst sıralarda yer aldı.

Fenerbahçe’nin yeni başkanı “Saadettin Saran” ve NBA ile Türkiye A Millî Erkek Basketbol Takımı oyuncusu **“Alperen Şengün”**ün de listelerde yer alması, spora olan yoğun ilgiyi gözler önüne serdi.

Kullanıcıların maç takvimlerine olan ilgisi “Ne zaman?” listesinde baskın çıktı. Bu kategorinin en popüler aramaları, "Şampiyonlar Ligi Kura Çekimi Ne Zaman", "Voleybol Final Maçı Ne Zaman" ve "Basketbol Final Maçı Ne Zaman" sorguları oldu.

YERLİ YAPIMLAR VE KÜRESEL FENOMENLER

Popüler kültürün nabzını tutan dizi ve film aramalarında, yerli yapımlarla küresel fenomenlerin rekabeti dikkat çekti.

"Diziler" kategorisinde "Eşref Rüya" yerli yapımların gücünü göstererek ilk sıraya yerleşti. Bu yapımı tüm dünyada merakla beklenen yabancı dizi "Squid Game" ve "Gassal" takip etti.

Sinema dünyasını yansıtan "Filmler" kategorisinde ise oyun dünyasından beyazperdeye taşınan "Minecraft" zirveye oturdu. Yerli komedi ve dram örnekleri olan "Kadıköy Boğası" ve "Uykucu" da ilk üçte kendilerine yer buldu.

MUTFAKTA YENİ KEŞİFLER VE "NASIL YENİR?" SORULARI

2025 yılı mutfak alışkanlıkları, hem sosyal medya trendleri hem de yeni lezzet arayışlarıyla şekillendi.

"Tarifler" kategorisinde en popüler arama "Spoonful Tarifi" oldu ve birinci sıraya yerleşti. Sofraların vazgeçilmez arayışları olan "100 Kişilik Mercimek Çorbası Tarifi" ve geleneksel lezzet "Lokanta Usulü Beyti Tarifi" de üst sıralarda yer aldı.

Bu yıl listelere eklenen "Nasıl Yenir?" kategorisi, kullanıcıların egzotik ve yeni tatlara olan merakını gösterdi. "Kiwano", "Demirhindi" ve "Kinoa" gibi ürünlerin tüketim şekilleri, kullanıcıların en çok araştırdığı konuların başında geldi.

GARDIROPTAN KEŞİF ROTASINA ARAYIŞLAR

Kullanıcıların günlük yaşamdaki stil tercihleri ve seyahat rotalarındaki bölgesel merakları da trendlere yansıdı.

"Ne Giyilir?" kategorisinde renk ve kıyafet kombinasyonları ön planda yer aldı. "Yeşil Pantolon Üstüne Ne Giyilir", "Mayonun Üstüne Ne Giyilir" ve "Beyaz Pantolon Altına Ne Giyilir" sorguları listenin ilk sıralarını oluşturdu.

Şehirlerin yerel özelliklerinin araştırıldığı "Nesi Meşhur?" kategorisinde ise kullanıcılar; "Bolu", "Ağrı" ve "Merzifon" gibi şehirlerin öne çıkan değerlerini araştırdı.