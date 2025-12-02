Bakan Kacır'dan biyoteknoloji alanında çığır açan çalışmaya tebrik

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK tarafından desteklenen Boğaziçi Üniversitesi’nden Doç. Dr. Sema Dumanlı ve Bilkent Üniversitesi’nden Doç. Dr. Urartu Şeker’in, insan vücudundaki fizyolojik süreçleri okuyup kablosuz aktarabilen sentetik gen devreli bakteriler üzerine yaptıkları ve Nature Communications’ta yayımlanan çalışmalarını tebrik etti.

Abone ol

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, TÜBİTAK tarafından desteklenen iki Türk akademisyenin bilim dünyasında elde ettiği uluslararası başarıyı tebrik etti.

Bakan Kacır, Boğaziçi Üniversitesi’nden Doç. Dr. Sema Dumanlı, Bilkent Üniversitesi’nden Doç. Dr. Urartu Şeker ve çalışma arkadaşlarıyla Bakanlıkta bir araya geldiklerini belirterek, araştırmacıların, "İnsan vücudundaki fizyolojik olayları okuyabilen ve sentetik gen devresi aracılığıyla bir antene ve dış dünyaya gerçek zamanlı, kablosuz aktarabilen bakteriler" üzerine gerçekleştirdikleri çalışmanın "Nature Communications" dergisinde yayımlandığını bildirdi.

İşte Mehmet Fatih Kacır'ın o paylaşımı:

Akademik çalışmalarını TÜBİTAK eliyle desteklediğimiz Boğaziçi Üniversitesi’nden Doç. Dr. Sema Dumanlı, Bilkent Üniversitesi’nden Doç. Dr. Urartu Şeker ve çalışma arkadaşları ile Bakanlığımızda görüştük.



“İnsan vücudundaki fizyolojik olayları okuyabilen ve sentetik gen devresi… pic.twitter.com/jYMjC0pOWG — Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) December 2, 2025

Çalışmanın, biyoteknoloji alanında teşhis ve tedavi yöntemlerinde çığır açabilecek nitelikte olduğunu vurgulayan Bakan Kacır, iki Türk bilim insanının uluslararası platformda elde ettikleri başarıdan dolayı tebrik etti.

Bakan Kacır, Türkiye’nin bilimsel araştırmalara verdiği desteğin güçlü şekilde süreceğini de ifade etti.