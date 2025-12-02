Trump'ın uyarısı sonrası Netanyahu'dan Suriye açıklaması

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suriye ile olası bir anlaşma için Şam’dan güneydeki tampon bölgeye kadar uzanan hattın, Cebel-i Şeyh çevresi ve zirvesi dahil olmak üzere silahsızlandırılması şartını öne sürdü. Netanyahu, yaralı askerleri ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada “iyi niyetle anlaşma mümkün” derken, İsrail ordusunun Beşşar Esed rejiminin devrilmesinden sonra Suriye’de işgal ettiği bölgelerde kalacağını belirtti.

Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Netanyahu, İsrail ordusunun 28 Kasım'da Suriye'nin güneyinde Beyt Cin beldesine düzenlediği baskında çıkan çatışmada yaralanan askerleri kaldıkları hastanede ziyaret etti.

"İyi niyet ve anlayışla Suriyelilerle bir anlaşmaya varmamın mümkün olduğunu" söyleyen Netanyahu, ancak "ilkelerini de korumakta kararlı olduklarını" savundu.

Suriye ile anlaşma için İsrail'in işgali altındaki Cebel-i Şeyh (Hermon) Dağı'nın çevresi ve zirvesi dahil olmak üzere Şam'dan güneydeki tampon bölgeye kadar olan yerlerin silahsızlandırılmasını şart koşan Netanyahu, İsrail ordusunun Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'de işgal ettiği bölgelerde kalmaya devam edeceğini söyledi.

TRUMP UYARMIŞTI

Netanyahu'nun Suriye ile anlaşma çıkışının ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail'in "Suriye ile güçlü ve gerçek bir diyalog sürdürmesi" çağrısının ardından gelmesi dikkati çekti.

ABD'nin arabuluculuğunda, İsrail ile Suriye arasında yeni bir güvenlik anlaşması imzalanması için müzakereler yapılsa da bir sonuç alınamamıştı.