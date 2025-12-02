Mesut Özil'den "Telefonunuzda kayıtlı en ünlü isim kim?" sorusuna cevap

Mesut Özil, "Kütüphane Sohbetleri" programına konuk oldu. Özil, "Telefonunuzda kayıtlı en ünlü isim kim?" sorusuna, "Telefonumda en ünlüsü Sayın Cumhurbaşkanı, gerisi yalan." diyerek cevap verdi.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi, eski futbolcu Mesut Özil, AK Parti Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığının düzenlediği "Kütüphane Sohbetleri" programına katıldı. AK Parti Kongre Merkezi'ndeki kütüphanede düzenlenen programda Özil, AK Parti MKYK Üyesi, Kültür ve Sanat Politikaları Başkan Yardımcısı Ömer Arvas ve gençlerin sorularını yanıtladı.

Almanya'da doğup büyüdüğünü anlatan Özil'e, son zamanlarda gurbetçi ailelere yönelik Türkiye'deki sosyal medya kullanıcılarının eleştirel paylaşımlarına ilişkin değerlendirmesi soruldu. Özil, "Bunu kişisel olarak da yaşadığım için çok iyi biliyorum. Almanya'da yaşadığında ne kadar başarılı olursan ol 'Türk'sün' diye bakıyorlar, Türkiye'ye geldiğinde de maalesef bizleri 'Almancı' olarak görüyorlar. Bu üzücü bir durum." diye konuştu.

Gurbetçileri çok iyi anladığını kaydeden Özil, "Benim 17-18 yaşından beri hedefim, bir gün inşallah futbolu bırakırsam Türkiye'de yaşamaktı. Allah da nasip etti." ifadelerini kullandı.

Almanya'da Türklerin, Türkiye'yi çok güzel temsil ettiğini belirten Özil, "Biz gurbetçiler seve seve Türkiye'ye geliyoruz. Önemli olan bağı koparmamak." dedi.

Yıllar önce Kuzey Makedonya'da İstanbul çay ocağında vatandaşların, Recep Tayyip Erdoğan'ı dönemin başbakanıyken televizyonda izlediklerini ve "babamız bizim arkamızda" dediklerine ilişkin anısını paylaşan Arvas'ın, "Recep Tayyip Erdoğan, yurt dışında yaşayan Türklere bir özgüven kazandırdı diyebilir miyiz?" sorusu üzerine Özil, "Kesinlikle." yanıtını verdi.

Özil, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mız, Almanya, Hollanda, Belçika'da olsun Türk toplumuna şu cesareti uyandırdı: Türk kökenini uyandırdı, güçlü bir devlet olduğumuzun hissiyatını verdi. Bizi bir ve beraber kılan o ruhu uyandıran o oldu, desteğini de hiç eksiltmedi. Almanya'da normalde ben camiler görmezdim. Şimdi Köln'e gittiğinizde kocaman bir cami var. Bu da Sayın Cumhurbaşkanı'mızın sayesinde."

"Genç Mesut'a şunu derdim..."

Yabancı futbolcu arkadaşları ile yaşadıkları anıları da paylaşan Özil, annesinin lahana dolmasını arkadaşlarının çok beğendiğini anlattı. Özil, menemenin en sevdiği yemeklerden biri olduğunu belirterek, gençlerin "Soğanlı mı, soğansız mı?" sorusunu "Soğanlı tabii ki." diyerek, yanıtladı.

"Bugün genç Mesut'un karşısına çıksanız ona ne derdiniz?" şeklindeki soru üzerine Özil, "Genç Mesut'a şunu derdim: 'Keşke hanımınla daha önce tanışsaydın, daha önce baba olsaydın.'" yanıtını verdi.

"Telefonumda en ünlüsü Sayın Cumhurbaşkanı, gerisi yalan"

"Futbolcu Arda Güler'e önerileriniz oluyor mu?" sorusu üzerine ise Özil, şöyle konuştu:

"Bu genç yaşta dünyanın en büyük kulübünde oynamak, bir de başarılı oynamak, beni hem mutlu ediyor hem gururlanıyorum. Arada sırada telefonlaşıyoruz, yazışıyoruz. Bu gençler dünyanın en büyük sahnelerinde kendilerini en güzel şekilde temsil ediyorlar. Sadece Arda Güler değil, Kenan Yıldız da aynı şekilde. Bir abi olarak onları her zaman desteklediğimi çok iyi biliyorlar. Başarılar diliyorum. Bu genç yaşta isim yapmak, böyle başarılı oynamak kolay değil. Çünkü baskı altındasın. Rabb'im sakatlıktan korusun. İnşallah daha başarılı olurlar ve kendi ülkelerini en güzel şekilde temsil ederler."

"Telefonunuzda kayıtlı en ünlü isim kim?" sorusuna Özil, "Telefonumda en ünlüsü Sayın Cumhurbaşkanı, gerisi yalan." diyerek cevap verdi.

Gençlerin neden AK Parti'yi tercih ettiğinin sorulması üzerine Özil, "Çünkü her verdiği sözü tuttu." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 2010'dan beri tanıdığını belirten Özil, "Sadece kendisi için değil, bu vatan, bu millet, gelecek nesiller için uyumadan, yorulmadan çalıştığını gördüğüm için ben de MKYK üyeliğini o yüzden kabul ettim. Çok mücadele ediyor, çok yoruluyor." ifadelerini kullandı.

Mesut Özil, "Sayın Cumhurbaşkanı'mıza bakıyoruz sabah İstanbul'da, öğlen Ankara'ya gitmiş, akşam bakıyorsun Afrika'da. Bunun değerini çok iyi bilmemiz lazım. Ben o yüzden Sayın Cumhurbaşkanı'mızı çok seviyorum. Çünkü verdiği mücadele milleti için ve yeni nesiller için. Bunu da çok değerli buluyorum." diye konuştu.

En beğendiği futbolcu

Küçük yaşlarında futbolcu Zinedine Zidane'ı, şimdi ise Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen'i beğendiğini söyleyen Özil'in, "Attığı gollerle kendi takımını Avrupa'da da çok güzel temsil ediyor. Tabii Fenerbahçe'ye atmasın da." cevabı salonda gülüşmelere neden oldu.

Özil, "Türkiye Milli Takımı'nda oynamak ister miydiniz?" sorusuna "Çok hassas bir konu." diyerek cevap verdi.

Aktif kariyeri döneminde de bu konuyla alakalı çok açıklama yapmadığını belirten Özil, "Türkiye Milli Takımı'nda oynasaydım nerelere gelirdim, ne hissiyatlar yaşardım, bunu kendim de çok düşündüm. Ama zamanı geri çeviremediğim için olan oldu, biten bitti. Ama her şey de konuşulduğu gibi olmadı. Ben başka konuları da konuşmak istemiyorum. Çünkü futbol kariyerim bitmiş, kavga edesim yok. Bu konuda da zaten açıklama genelde yapmak istemiyorum. Beni seven sever, sevmeyen de sevmesin, yapacak bir şey yok." diye konuştu.

"Futbol Akademisi kuruyorum"

"Fenerbahçe'yi özlüyor musunuz?" diye sorulması üzerine Özil, "Özlüyorum tabii ki. Fenerbahçe kariyerim çok kısa sürdü maalesef." yanıtını verdi.

Fenerbahçe aşkından dolayı futbola başladığı için, kariyerinde büyük bir rol oynadığını söyleyen Özil, "İnşallah bu sezon şampiyon oluruz. Bir de yeter artık olalım." dedi.

Bir soru üzerine şu an futbola dönme gayesinin olmadığını söyleyen Özil, "Ben daha yeni MKYK üyesi oldum. Bu alanda da çok keyif alıyorum. Bu MKYK üyeliği de vesile oluyor; sizin gibi gençlerle sohbetlerimiz oluyor. Ama benim kuracağım bir proje var, İstanbul Ümraniye'de. İnşaatı başladı, inşallah bir yıl sonra bitecek. Benim gayem daha çok genç nesillerin elinden tutmak. Ben, Futbol Akademisi kuruyorum. Hedefimiz, güzel bir sistem kurarak Türkiye'deki gençlerin elinden tutup, dünyanın en büyük sahnelerine çıkarmak." şeklinde konuştu.

"Daha büyük adımlar atmak için daha güçlü olmamız lazım"

Gazze'de yaşanan soykırıma ilişkin ünlü isimlerin paylaşımlarına yönelik değerlendirmesi sorulan Özil, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Dünya 5'ten büyüktür" sözünü hatırlattı ve "Gazze'de bu olaylar başladığında bunu daha net görmeye başladık." dedi.

Mesut Özil, "Biz, sadece sesimizi duyurursak yine de bir şey değişmiyor. Görüyorsunuz, maalesef durmuyorlar. Bizim daha büyük adımlar atmak için daha güçlü olmamız lazım, kenetlenmemiz, birbirimize destek çıkmamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Gazze'deki soykırımı dile getiren bazı futbolcuların takımlarından dışlandığının hatırlatılması üzerine Özil, kendisinin bu konuda sessiz kalmadığını ifade etti.

Programın sonunda konuşan AK Parti Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Hüseyin Yayman da "Dünya starı Mesut Özil'in burada olması bizim de tam yapmak istediğimiz bir faaliyetin buradaki ispatı oldu. Hem mütevaziliği hem mizacı hem birikimi hem naifliği bence muhteşem. Buradaki sohbeti, AK Parti'de siyaset yapmasının bir tesadüf olmadığının da ispatı aslında." diye konuştu.

"Kütüphane Sohbetleri"nin devam edeceğini kaydeden Yayman, Türkiye'yi ileriye taşıyacak en önemli unsurlardan birinin, kültür ve sanat olduğunu ifade etti.

Programa, bazı AK Parti milletvekilleri de katıldı.