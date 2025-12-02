BIST 11.123
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic duyurdu: Kapanıyor

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic duyurdu: Kapanıyor

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ABD'nin, Rus "Gazprom Neft" yönetimindeki Sırbistan Petrol Endüstrisine (NIS) yönelik yaptırımları kapsamında petrol rafinerisinin çalışmaya devam etmek için ABD'den ruhsat alamadığını ve faaliyetlerine son vereceğini açıkladı

Sırbistan'ın enerji istikrarı ve güvenliğinden sorumlu ekiplerle başkent Belgrad'da bir araya gelen Vucic, görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, 10 Ocak'ta Rusya'nın önemli petrol üreticisi ve ihracatçısı Gazprom Neft'in iştiraklerinden olan NIS'in yaptırım listesine alınması ve aylar süren ertelemelerin ardından kapanmanın eşiğinde olan petrol rafinerisine ilişkin konuştu.

Vucic, ABD'ye rafinerinin çalışmasına devam edebilmesi için ruhsat talebinde bulunduklarını ancak olumlu cevap alamadıklarını aktararak, "Hayal kırıklığı içerisindeyim. Rafinerinin faaliyetlerine son vermesi için karar aldık ancak hafta sonuna kadar maaş ve benzeri ödemelerin yapılması konusunda da anlaştık. Rafineri, faaliyetlerine ne zaman son vereceğine karar verecek." ifadesini kullandı.

Rafinerideki petrol rezervlerinin yılbaşına kadar yeterli kullanım sağlayacağını anımsatan Vucic, hafta sonuna kadar Rusya ile gaz anlaşması yapmayı umduklarını, aksi takdirde pazartesi itibarıyla yeni anlaşmalar için müzakereler başlatacaklarını duyurdu.

Yaptırım listesine alındığı duyurulmuştu

ABD Hazine Bakanlığından 10 Ocak'ta yapılan açıklamada, Rusya'nın enerjiden elde ettiği gelirleri azaltmaya yönelik G7 taahhüdünü yerine getirmek üzere kapsamlı adımlar atıldığı belirtilerek, Rusya'nın iki önemli petrol üreticisi ve ihracatçısı olan Gazprom Neft ve Surgutneftegas ile iştiraklerinin yaptırım listesine alındığı duyurulmuştu.

Gazprom Neft iştiraklerinden NIS de yaptırım listesinde yer almıştı.

Sırbistan ise NIS için ABD'nin talep ettiği değişikliklerin gerçekleşmesi için zamana ihtiyaçları olduğunu belirtmiş ve erteleme talep etmişti. Sırbistan, yaklaşık 1 yıl süren erteleme süreci yaşamıştı.

