Niloya'nın 200 içeriği işaret diline çevrildi

Ekranların sevilen çizgi film kahramanı Niloya, işaret dili tercümeli bölümleriyle çocukların ilgisini çekiyor.

Abone ol

Niloya ile ilgili yapılan yazılı açıklamaya göre, "Niloya İşaret Dili YouTube Kanalı", eğitici ve öğretici içerileri işaret diliyle minik izleyicilere ulaştırıyor.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Niloya, kapsayıcı yayıncılık vizyonu doğrultusunda işitme engelli çocukların uygun içeriklere erişebilmesine ve kelime dağarcıklarını geliştirmelerine destek olmayı hedefliyor.

Çizgi film, izleyicilere keyifli vakit sunmanın yanında işitme engelli çocukların sosyalleşmesine katkı sağlıyor ve toplumda farkındalık oluşturuyor.

Tüm dünyadan 300 bin aboneye ulaştı

İşaret dili tercümesi ile aktarılan bölümlere yer verilen YouTube kanalı, yaklaşık 200 içeriğiyle Almanya'dan Azerbaycan'a, Hollanda'dan Fransa'ya, dünyanın dört bir yanından 300 bin aboneye ulaştı.

Niloya, ana kanalında elde ettiği geniş erişimin yanı sıra, işaret dili kanalında da şimdiye kadar 7,6 milyon saat izlenme aldı.

Kanalda, eğitici ve öğretici içerikler işaret diliyle izleyiciye ulaştırılıyor.

Erişilebilirliği ve kapsayıcılığı önemseyerek, ailelerin ve çocukların büyük beğenisini kazanan Niloya, pedagoglar eşliğinde hazırlanan senaryolarda verdiği eğitici öğretici mesajlar ile çocukların gelişiminde rol oynuyor.