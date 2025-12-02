Tuncer Bakırhan'dan Özgür Özel'e tepki: Hepiniz borçlu çıkarsınız

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, CHP lideri Özgür Özel'in DEM Parti'yi celladına aşık olmakla eleştirmesine tepki göstererek, "Herkes çok iyi bilsin ki cellat defterini açacaksak, geçmişi konuşacaksak hepiniz borçlu çıkarsınız. Herkesi polemikçi dilden vazgeçmeye çağırıyorum."

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin Meclis grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

DEM Partili İmralı heyetinin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek için İmralı Adası'na gitmesine ilişkin Bakırhan, "İmralı heyetimiz adaya gitti. Öcalan ile bir görüşme gerçekleştirecek. Barışa katkı sunacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.

DEM Parti'yi celladına aşık olmakla eleştiren Özel'in açıklamalarına Bakırhan, şu yanıtı verdi:

"Ana muhalefet partisinin lideri partimize bazı ithamlarda bulundu. Öyle anlaşılıyor ki sayın Özel, kurultay kürsüsünde bize Stockholm sendromu teşhisi koyuyor. Celladına aşık olmayın diyor. Biz de soruyoruz. Biz TBMM'de yasa konuşurken, sokaklarda barışı toplumsallaştırmaya çalışırken siz kürsüden neden bir halkı aşağılayıcı sözler söylüyorsunuz Sayın Özel?

Bu süreci tartışmak varken ucuz polemiklere başvurmak siyasetsizliktir. Biz demokratik çözümü esas alan müzakere partisiyiz. Müzakere de ediyoruz kurulduğumuz günden yana mücadele ediyoruz. Halkımız barış içinde yaşamak istiyor. Böyle bir halkı sendrom ile itham etmek demokratik siyaset midir, Kürt halkına saygı duymak mıdır bu Sayın Özel?

Biz bu coğrafyadaki halklar, emekçiler, ezilenler olarak celladı çok iyi tanırız. Cellatları mezarlıklarımızdan, faili meçhullerden, zindanlardan çok iyi biliyoruz. Kimse bu hafızanın üzerinde ucuz metaforlara kalkışmasın. Cellatlığımıza soyunan çok oldu haklısınız ama bizi kurban yapmaya kimsenin gücü yetmedi, yetmeyecek.

Herkes çok iyi bilsin ki cellat defterini açacaksak, geçmişi konuşacaksak hepiniz borçlu çıkarsınız. Herkesi polemikçi dilden vazgeçmeye çağırıyorum. Açık konuşun, bu sürecin karşısındaysanız sağa sola çekmeden sözünüzü açık söyleyin ama barıştan yanaysanız da açık konuşun. Gelin birlikte mücadele edelim. Ana muhalefet partisi süreç karşıtlarının çekim merkezi olmaya adaysa yanlış yapar. Buradan iktidara yürürüm diye düşünürse kaybeder. Buradan yeniden CHP Genel Başkanlığına seçilen Özel'i tebrik ediyorum. Başta CHP olmak üzere bütün muhalefet partilerine barış mücadelesine destek vermeye çağırıyorum."

Ne olmuştu?

CHP lideri Özgür Özel, partisinin 39. Olağan Kurultayı'nda, "Herkesi canı istediğinde ‘Şu parti kapatılsın, kapatmıyorsa Anayasa Mahkemesi de kapatılsın’ diyenlerin demokratlığını hatırlamaya davet ediyorum. Bir Stockholm Sendromu’na kapılmamaya, dün elinden zor kurtulduğumuz celladımıza aşık olmamaya davet ediyorum. Meydanların susmadan haykırdığı gibi; kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz" demişti.

Özel daha sonra yaptığı açıklamada, ‘cellat’ sözlerinin DEM Parti’ye yönelik olmadığını belirtti, Hatimoğulları’nın tepkisini ‘alınganlık’ olarak niteledi ve tartışmayı sürdürmeyeceğini açıkladı.