İstanbul'un zam şampiyonu belli oldu

İstanbul Ticaret Odası’na göre kasım ayında 336 üründen 178’inin fiyatı artarken, 57’sinin fiyatı düştü. En fazla zam yüzde 13 ile sinema ve tiyatro biletine geldi. Bunu mercimek, margarin ve kuru fasulye izledi. En sert düşüş ise yüzde 45,91 ile karnabaharda görüldü. Ayrıca kıvırcık salata, taze fasulye, pırasa ve limon da fiyatı gerileyen ürünler arasında yer aldı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), kasım ayında İstanbul’da perakende fiyatları en fazla artan ve azalan ürünleri açıkladı. İTO’nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’nde yer alan 336 ürünün 178’inin fiyatı arttı, 57’sinin fiyatı düştü.

Kasımda fiyatı en çok artan ürün yüzde 13 ile sinema ve tiyatro bileti oldu. Bu ürünü yüzde 10,57 ile mercimek, yüzde 8,70 ile margarin, yüzde 8,47 ile fındık ezmesi, yüzde 7,87 ile kuru fasulye, yüzde 7,62 ile gofret ve yüzde 6,91 ile portakal takip etti.

Fiyatı artan diğer ürünler arasında yüzde 6,74 ile oyuncak, yüzde 6,70 ile zeytinyağı, yüzde 6,70 ile paketli toz tatlılar, yüzde 6,57 ile reçel ve yüzde 6,49 ile pirinç yer aldı. Ayrıca konserve mısırda yüzde 6,18, şampuanda yüzde 5,83, dondurulmuş börekte yüzde 5,48 ve nohutta yüzde 5,13 oranında fiyat artışı gözlendi.

SEBZE ÜRÜNLERİNDE SERT GERİLEME

Kasımda fiyatı en fazla düşen ürün ise yüzde 45,91 ile karnabahar oldu. Bunu yüzde 26,67 ile kıvırcık salata, yüzde 20,35 ile taze fasulye, yüzde 17,02 ile uçak biletleri, yüzde 15,92 ile pırasa, yüzde 13,25 ile ıspanak, yüzde 13,21 ile limon ve yüzde 11,84 ile dolmalık biber izledi.

Diğer düşüş kaydeden ürünler ise şöyle sıralandı: mandalina yüzde 11,52, erkek mont yüzde 10,21, erkek kazak yüzde 9,65, salatalık yüzde 9,47, havuç yüzde 8,24, üzüm yüzde 7,85, muz yüzde 5,58 ve sivri biber yüzde 4,64.

