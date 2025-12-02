Garanti BBVA ve Trendyol online alışveriş kredisini başlattı

Garanti BBVA, Trendyol işbirliğiyle dosya masrafı ve hayat sigortası gerektirmeyen "Online Alışveriş Kredisi"ni hayata geçirdi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Garanti BBVA, e-ticaret platformu Trendyol ile gerçekleştirdiği işbirliği ile müşterilerine alışverişlerini daha kolay, hızlı ve avantajlı şekilde tamamlama imkanı sunuyor.

İşbirliği kapsamında, Garanti BBVA'nın başlattığı Online Alışveriş Kredisi ile Trendyol kullanıcıları, sepetlerindeki ürünler için söz konusu krediyi seçebilecek. Kullanıcılar, bu sayede ödeme adımında dosya masrafı ya da hayat sigortası ödemeden dakikalar içinde başvurularını tamamlayabilecek.

Onaylanan krediler kullanıma sunulurken, tüketiciler, yasal vade koşullarına göre bütçelerine uygun ödeme planını oluşturarak, alışverişlerini ertelemeden gerçekleştirebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Tüketici Finansmanı Direktörü Koray Öztopçu, müşterilerine her an ve her yerde finansmana erişim kolaylığı sağlamak için yenilikçi çözümler sunduklarını belirtti.

Trendyol ile gerçekleştirdikleri işbirliği sayesinde milyonlarca kullanıcının, tamamen dijital ve masrafsız alışveriş kredisi deneyimiyle tanışacağını aktaran Öztopçu, "Bu çözümün, geniş kitleler, özellikle de gençler tarafından hızla benimseneceğine ve alışveriş alışkanlıklarına değer katacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.