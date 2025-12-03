Sözcü TV'de Yılmaz Özdil dönemi: Özlem Gürses ve Uğur Dündar'la yollar ayrıldı

Sözcü Tv'de yaşanan yönetim değişikliği sonrası art arada işten çıkarmalar sürüyor. Son olarak Özlem Gürses'in de kanaldan gönderildiği öğrenildi. Öte yandan uzun süredir yazıları ve yayınlarıyla Sözcü'de olan Uğur Dündar'ın da gönderildiği öğrenildi.

Kanalın üst yönetiminde yapılan değişiklik sonrası kanal, aynı dönem içinde pek çok editör, muhabir, yönetici ve ekran yüzüyle yollarını ayırdı.

İçerik stratejisinde ve kadro yapılanmasında yeni bir dönemin başlaması sonrası Özlem Gürses'in de işten çıkarılan isimler arasında yer aldığı belirtildi.

SÖZCÜ TV'DE BÜYÜK DEĞİŞİM

Yılmaz Özdil, geçtiğimiz günlerde Sözcü, Korkusuz ve Sözcü TV’yi kapsayan Sözcü Medya Grubu Başkanlığı görevine getirildi.

Kanalın Genel Yayın Yönetmenliği koltuğu İpek Özbey'e teslim edilirken, Güney Öztürk ise Sözcü TV Genel Müdürü olarak görevlendirildi.

Özdil’in gelişi, grubun yayın çizgisinde yeni bir dönemin başlangıcı olarak yorumlanırken, aynı dönem içerisinde yaşanan işten çıkarmalar ise dikkat çekti.

14 ÇALIŞANLA YOLLAR AYRILDI

Sözcü TV önemli bir kadro değişikliğiyle gündeme gelmiş ve aralarında Genel Yayın Yönetmeni Özgür Çakmakçı’nın da bulunduğu 14 çalışanın iş akdinin feshedildiği öğrenilmişti.

ÖZLEM GÜRSES DE GÖNDERİLDİ

İlk olarak 14 gazetecinin görevine son verilirken, akabinde de ünlü Gazeteci Özlem Gürses’in de kanaldan kovulduğu öğrenildi.

Gürses'in sunduğu program, başka bir sunucuya devredildi.

UĞUR DÜNDAR'LA DA VEDALAŞILDI

Yaşanan bu değişimin ardından uzun süredir kanalda yayın ve gazetede de köşe yazarlığı yapan Uğur Dündar'la da yollar ayrıldı.

Uğur Dündar ve Özlem Gürses'in gönderildiğine ilişkin haberler, bugün gündeme geldi.

Bilindiği üzere Uğur Dündar ve Yılmaz Özdil arasında geçmişte bazı kavgalar yaşanmıştı.

DÜNDAR, ÖZDİL'E "CENAZEME GELME" DEMİŞTİ

Yılmaz Özdil, Uğur Dündar'ın kurucuları arasında yer aldığı Artı 1 TV'nin kuruluşunu Sezgin Baran Korkmaz'ın finanse ettiğini 2021 yılında iddia etmişti.

Yılmaz Özdil'in bu paylaşımını gören Uğur Dündar, o dönem adeta çılgına dönmüş ve yaptığı açıklamada, "Cenazeme bile gelmeyeceksin." demişti.