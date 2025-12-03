Çocuğunuzun odasında varsa hemen atın! Bakanlık düğmeye bastı, toplatılıyor

Ticaret Bakanlığı, tüketici güvenliğini tehdit eden ürünlere yönelik denetimlerini sürdürüyor. Bakanlıktan yapılan son açıklamada, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’ne (GÜBİS) yeni bir ürünün eklendiği bildirildi. İlgili listede bir oyuncak - aksesuar ürününün kullanımının güvensiz olduğu bildirildi.Abone ol
Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti gerçekleştiren yetkili kuruluşlar tarafından güvensizliği tespit edilen ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nde ilan etmeye devam ediyor.
O OYUNCAĞIN TOPLATILMASINA KARAR VERİLDİ!
Yapılan denetimlerin ardından Bakanlık, Takışık markalı bir oyuncak - aksesuar ürününün kullanımının güvensiz olduğunu tespit etti.
İlgili ürün hakkında yasaklanması kararı alınırken, piyasadan da toplatılmasına karar verildi.