BBP Genel Başkanı Destici "adaletli olan budur" dedi asgari ücret için rakam verdi

Anadolu Ajansı
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Asgari ücret net yüzde 50 artırılmalıdır, adaletli olan budur." dedi. Destici, asgari ücretin net 33 bin 50 lira yapılması gerektiğini belirtti.

Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, açıklanan enflasyon rakamlarına dikkati çekti.

Kamuoyunda asgari ücret artış oranının yüzde 20-25 olacağının konuşulduğunu belirten Destici, "Kira artışı yüzde 35,9'sa asgari ücret de yüzde 25 artırılırsa bu aradaki 11 puanlık farkı asgari ücretli nasıl ödeyecek? Bu hesaplamaları yapanlar, lütfen bu hesaplamaları da yapsınlar. Asgari ücret net yüzde 50 artırılmalıdır, adaletli olan budur. Çünkü ocak ayında bir önceki yılın enflasyonu yüzde 50 gerçekleşmesine rağmen asgari ücret yüzde 30 artırıldı. Dolayısıyla da asgari ücretlimizin oradan yüzde 20 alacağı var. Bu yıl sonunda yüzde 31 gerçekleşecek. Bunu da üstüne koyduğumuzda en az yüzde 50 gibi bir artış olmalı ve asgari ücret net 33 bin 50 lira yapılmalıdır." diye konuştu.

Destici, sempozyuma katılmak üzere Şırnak'a gelen Mesut Barzani'nin korunma görüntülerinin ülkedeki tüm kesimleri rahatsız ettiğini belirtti. Konu ile ilgili soruşturmaların devam ettiğini hatırlatan Destici, Barzani'nin ofisinden yapılan açıklamaları ise şiddetle kınadıklarını, Türkiye'den ve muhataplarından da özür dilenmesi gerektiğini söyledi.

