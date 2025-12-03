BIST 11.086
Arda Güler'in performansı düştü İspanyol basınının hedefi oldu

La Liga’da liderliği Barcelona’ya kaptıran Real Madrid’de eleştirilerin odağına Arda Güler yerleşti. İspanyol basını, son haftalardaki performans düşüşünün genç yıldızın takım içindeki rolünü zayıflattığını öne sürüyor.

Sport yazarı Alejandro Alcazar, Arda hakkında dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu.

Alcazar, Arda Güler’in özellikle son maçlarda istikrarsız bir görüntü verdiğini belirterek şu yorumda bulundu:

"Türk oyuncunun düzensizliği son maçlarda artıyor; bu karşılaşmalarda oyuna etkisini kaybetti ve Bellingham’ın varlığına uyum sağlayamıyor."

Sezon başında gösterdiği etkileyici performansla dikkat çeken Arda’nın, özellikle Xabi Alonso’nun ABD kampında parladığını hatırlatan Alcazar, genç futbolcunun Mbappe ile iyi bir uyum yakaladığını ancak son haftalarda bunun kaybolduğunu ifade etti.

Alcazar’a göre Arda, Bellingham ile aynı bölgede oynarken verim düşüklüğü yaşıyor:

"Her ikisi de forvet arkasında tek başınayken daha çok parlıyor. Ancak İngiliz yıldız oyuna daha fazla esneklik katarken, Türk oyuncu daha çok forvetleri topla buluşturuyor."

Girona ile oynanan karşılaşmada Xabi Alonso’nun devre arasında Arda’yı kenara almasının bir uyarı niteliği taşıdığı belirtildi. Arda’nın fiziksel olarak zorlandığı ve sezon başındaki yoğun performansın bedelini ödediği yorumları yapıldı.

Sezonun ilk haftalarında adından söz ettiren Arda, ilk 8 maçında 3 gol atmıştı. Ancak genç yıldız 11 maçtır gol atamıyor. Asistlerde ise en büyük katkıyı Mbappe’ye yapan Arda, ilk dönemde 5 asist üretirken, son 8 maçta bu sayı 1’e düştü.

Alcazar, Arda’nın hala büyük potansiyel taşıdığını ancak yorgunluk, form düşüklüğü ve Bellingham’ın belirleyici rolü nedeniyle zorlandığını belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

“Boş alan bulduğunda çok tehlikeli. Ancak şu anda yıpranmanın ve rol belirsizliğinin sıkıntısını yaşıyor.”

