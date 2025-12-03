tv100, Türkiye'yi Mesut Yar'la uyandıracak! “Mesut Yar ile Gün Uyanıyor” 8 Aralık Pazartesi günü başlıyor

Türkiye’nin deneyimli isimlerinden gazeteci ve anchorman Mesut Yar, tv100’de sabahlara gülümseyerek “Merhaba” diyecek. Hafta içi her sabah 06.00- 10.00 saatleri arasında yayınlanacak olan “Mesut Yar ile Gün Uyanıyor”, ünlü sunucunun uzun yıllara dayanan televizyonculuk ve sabah haber programları tecrübesini tv100 ekranına taşıyacak.

Ülke ve dünya gündeminden önemli başlıkların yer alacağı program Yar’ın özgün tarzı ve izleyicinin interaktif katılımıyla sabah haberlerine farklı bir bakış açısı getirecek.

GENİŞ BİR YELPAZEDE HABER

Siyasetin, insanın ve sokağın nabzını tutan programda, ekonomiden magazine uzanan geniş bir yelpazede haber seçenekleri sunacak olan Mesut Yar, canlı bağlantıları, özel haberleri ve seçkin konukları ile izleyiciyi dinamik bir güne hazırlayacak.

Haberciliğe getirdiği dinamik ve yenilikçi anlayış ile öncü olan tv100, izleyicisine tebessüm ettiren tavrı ve toplum gerçeklerine açtığı pozitif pencerelerle sabah saatlerinin vazgeçilmez ismi Mesut Yar ile bambaşka bir alternatife daha imzasını atacak…

PAZARTESİ GÜNÜ BAŞLIYOR

Pazartesi’den itibaren tüm Türkiye’yi uyandıracak olan “Mesut Yar ile Gün Uyanıyor”da gülüşmeye hazır olun…

“Mesut Yar ile Gün Uyanıyor” hafta içi her sabah 06.00’da tv100’de!