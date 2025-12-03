BIST 11.023
DOLAR 42,45
EURO 49,54
ALTIN 5.732,14
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Mersin'de dehşet! 3 kişiyi öldürdü, polis ekiplerince vurularak yakalandı

Mersin'de dehşet! 3 kişiyi öldürdü, polis ekiplerince vurularak yakalandı

Mersin'den son gelen haber korkunç! Komşusu ve oğlunu öldüren zanlı ardından taksi ile gittiği büfede ücretsiz içki vermediği gerekçesi işletmeciyi öldürdü. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. Valilikten de bir açıklama geldi.

Abone ol

İddiaya göre, yolcu olarak bindiği taksiyle büfeye giden Mustafa T. (25) ücretsiz içki vermediği gerekçesiyle işletmeci Ahmet Turgut'u tabancayla öldürdü.

Bu sırada dışarıda bekleyen taksi sürücüsü, silah sesini duyunca araçtan inip koşarak kaçmaya çalıştı. Aracı gasbedip uzaklaşmak isteyen Mustafa T'nin etrafı, bölgeden geçen polis ekiplerince sarıldı.

Ekiplere direnmesi üzerine vurularak durdurulan zanlı, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Zanlının, olaydan önce 3 katlı apartmanda oturan üst komşusu Remziye (50) ve oğlu Mazlum Kaya'yı (26) da aynı silahla öldürüp büfeye geldiği belirlendi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Mersin'de dehşet! 3 kişiyi öldürdü, polis ekiplerince vurularak yakalandı - Resim: 0

Valilikten açıklama

Mersin Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, ihbar üzerine polis ekiplerinin büfe işletmesine ivedi şekilde intikal ettiği belirtildi.

Olayın anlatıldığı açıklamada, "Direnmesi üzerine yerinde ve etkin müdahaleyle bacağından vurularak etkisiz hale getirilen şahıs, suç aleti tabancayla yakalanmış olup konuyla ilgili adli tahkikata başlanılmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Güllü soruşturmasında ses kaydı ifşası! Kızı Tuğyan yurt dışına kaçma planı mı yapıyor?
Foto Galeri Güllü soruşturmasında ses kaydı ifşası! Kızı Tuğyan yurt dışına kaçma planı mı yapıyor? Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Rusya'ya petrol ve doğal gaz gelirleri darbesi
Rusya'ya petrol ve doğal gaz gelirleri darbesi
Fiyat şampiyonu belli oldu! Alırken bir daha düşünün
Fiyat şampiyonu belli oldu! Alırken bir daha düşünün
Lise öğrencisi aynı yaştaki kız arkadaşını tüfekle vurdu
Lise öğrencisi aynı yaştaki kız arkadaşını tüfekle vurdu
PKK sözcüsü baklayı çıkardı! Abdullah Öcalan önşartına bakın Bahçeli için ise...
PKK sözcüsü baklayı çıkardı! Abdullah Öcalan önşartına bakın Bahçeli için ise...
Ali Babacan'dan asgari ücret çıkışı!
Ali Babacan'dan asgari ücret çıkışı!
EPDK, dağıtım şirketi PALEN'i incelemeye aldı
EPDK, dağıtım şirketi PALEN'i incelemeye aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e: Cesareti varsa ve cellat görmek istiyorsa aynaya baksın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e: Cesareti varsa ve cellat görmek istiyorsa aynaya baksın
Türkiye'den ziyaretler yapılıyordu! O ülke artık ek belge talep ediyor...
Türkiye'den ziyaretler yapılıyordu! O ülke artık ek belge talep ediyor...
55 bin mahkuma tahliye yolu Yılmaz Tunç'tan eleştirilere yanıt
55 bin mahkuma tahliye yolu Yılmaz Tunç'tan eleştirilere yanıt
Yoğun bakıma alınmıştı! Oyuncu Murat Cemcir'in sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama
Yoğun bakıma alınmıştı! Oyuncu Murat Cemcir'in sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama
DSP lideri Önder Aksakal sert çıktı: Derhal yasal işlemler uygulansın
DSP lideri Önder Aksakal sert çıktı: Derhal yasal işlemler uygulansın
AB, Rusya'dan gaz alımını 2027'de sona erdirecek
AB, Rusya'dan gaz alımını 2027'de sona erdirecek