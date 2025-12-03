BIST 11.023
Türkiye'den ziyaretler yapılıyordu! O ülke artık ek belge talep ediyor...

Vizesiz ve kimlikle seyahat edilebilmesi nedeniyle tatilcilerin gözde tercihi haline gelen Gürcistan, Türk vatandaşlarının yapacağı ziyaretlerde 1 Ocak 2026 itibarıyla seyahat ve sağlık sigortası şartı arayacak. Günübirlik ziyaretlerde dahi istenilen evrakları ibraz etmeyen Türk vatandaşları ülkeye giriş yapamayacak.

Pasaport ve vize ücretlerinin zamlanmasıyla birlikte çok sayıda Türk vatandaşı yurt dışı tatili için kimlikle seyahat edilen ülkeleri tercih ediliyor. 

Bu nedenle Türkiye'den Gürcistan'a yapılan ziyaretlerin sayısı her geçen yıl artış gösterirken, komşu ülke 1 Ocak 2026 itibarıyla Türk tatilseverleri üzecek bir uygulamayı hayata geçirecek. 

TÜRK ZİYARETÇİLERE SİGORTA ZORUNLULUĞU GELİYOR

Gürcistan, yeni yılın ilk gününden itibaren Türkiye'den yapılacak tüm ziyaretlerde kimlik ve pasaport belgesinin yanı sıra ziyaret süreci boyunca geçerli olacak seyahat ve sağlık sigortası poliçesi de talep edecek. 

Söz konusu evrakları ibraz etmeyen tatilciler, günübirlik dahi olsa ülkeye giriş yapamayacak. 

ZİYARETÇİ SAYISINDA SERT DÜŞÜŞE NEDEN OLABİLİR 

Türk vatandaşlarına yönelik uygulanacak belge zorunluluğu, son yıllarda artış gösteren Gürcistan ziyaretçi sayısında sert bir düşüşe neden olabilir. Çok sayıda tatilci, bürokratik işlemlerle uğraşmak istemediği için vizesiz ve evrak şartı olmayan alternatif destinasyonları arayış içine girerken, Gürcistan'ın düzenlemede değişikliğe gitmemesi halinde gelecek yıl Türk ziyaretçi sayısında büyük bir düşüş yaşanması bekleniyor. 

