BIST 11.023
DOLAR 42,45
EURO 49,54
ALTIN 5.732,14
HABER /  POLİTİKA

DSP lideri Önder Aksakal sert çıktı: Derhal yasal işlemler uygulansın

DSP lideri Önder Aksakal sert çıktı: Derhal yasal işlemler uygulansın

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Cizre'ye gelen Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani'nin korumalarının görüntülerine ilişkin, "gerekli işlemlerin başlatılmasını, en kısa zamanda sorumlular hakkında yasal işlem uygulanmasını" istedi.

Abone ol

Aksakal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bugünün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü olduğunu anımsatarak, herkesin öncelikli ödevinin bu konuda küresel düzeyde farkındalıklar oluşturmak ve toplumsal eşitliği teşvik etmek olduğunu söyledi.

Asgari ücret tartışmalarına da değinen Aksakal, hakkaniyetli bir karar alınması halinde asgari ücretin 2026 yılında 34 bin 811 lira olarak tespit edilmesi gerektiğini belirtti.

2026 bütçesinde faiz giderinin 2,76 trilyon lira, öngörülen bütçe açığının ise 2,70 trilyon lira olduğunu belirten Aksakal, şöyle konuştu:

"Dolayısıyla 2026 yılı içinde bir 'ek bütçe' yapılma ihtimali yüksek gibi görünüyor. Zira son 5 senedir oluşan bütçe açığı aslında matematiksel anlamda 'teknik iflası' işaret etmektedir. Bütçe açığını düşürmenin en önemli yolu bugün itibarıyla yaklaşık 3 trilyon lirayı bulan vergi borcunun iskontolu bir şekilde mükelleften tahsili uygulamasını hayata geçirmek olacağını öneriyoruz."

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Aksakal, sürecin terör örgütü mensupları ve siyasi destekçileri eliyle her geçen gün dejenere edildiğini ve erozyona uğratıldığını söyledi.

Aksakal, Cizre'de düzenlenen "4. Uluslararası Melaye Ciziri Sempozyumu"na katılmak üzere Cizre'ye gelen KDP Başkanı Barzani'nin koruma görüntülerinin "tam anlamıyla bir vukuat olduğunu" ifade etti.

"Şırnak Valiliği, Cizre Kaymakamlığı ve Şırnak Üniversitesinin ortaklaşa düzenlediği söylenen bu etkinlik İçişleri Bakanlığının bilgisi dışında mı gerçekleştirilmiştir?" sorusunu yönelten Aksakal, "Bu konu öyle savsaklanacak bir konu değildir. Bu konuda gerekli işlemler derhal başlatılmalı, en kısa zamanda sorumlular hakkında yasal işlemler uygulanmalı ve kamuoyu zaman geçirilmeden aydınlatılmalıdır." dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
AB, Rusya'dan gaz alımını 2027'de sona erdirecek
AB, Rusya'dan gaz alımını 2027'de sona erdirecek
Tuttur soruşturmasında 1 tutuklama
Tuttur soruşturmasında 1 tutuklama
Karabük'te üniversite öğrencisi yolda ölü bulundu
Karabük'te üniversite öğrencisi yolda ölü bulundu
Dervişoğlu'ndan iktidara sert Bese Hozat tepkisi!
Dervişoğlu'ndan iktidara sert Bese Hozat tepkisi!
Muratbey’den yapay zekâ temelli sürdürülebilirlik projesi: Kazandıran Peynirler
Muratbey’den yapay zekâ temelli sürdürülebilirlik projesi: Kazandıran Peynirler
Memura seyyanen zam çıkışı! Memur-Sen'den kritik açıklama geldi
Memura seyyanen zam çıkışı! Memur-Sen'den kritik açıklama geldi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan "Dünya Engelliler Günü" mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan "Dünya Engelliler Günü" mesajı
Airbus, 2025 yılı uçak teslimat hedefini düşürdü
Airbus, 2025 yılı uçak teslimat hedefini düşürdü
Üsküdar'da İETT otobüsü börekçiye daldı! Yaralılar var
Üsküdar'da İETT otobüsü börekçiye daldı! Yaralılar var
Adli emanet katibi savcılığın emanet bürosundan 25 kilogram altın, 50 kilogram gümüşle kaçtı
Adli emanet katibi savcılığın emanet bürosundan 25 kilogram altın, 50 kilogram gümüşle kaçtı
Aylık enflasyon 30 ay sonra yüzde 1'in altına indi! TCMB'nin faiz kararı için bomba tahmin
Aylık enflasyon 30 ay sonra yüzde 1'in altına indi! TCMB'nin faiz kararı için bomba tahmin
Olağanüstü toplantı sonrası şok karar! Lukoil'in o ülkedeki varlıklarına el konuldu
Olağanüstü toplantı sonrası şok karar! Lukoil'in o ülkedeki varlıklarına el konuldu