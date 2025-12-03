BIST 11.067
DOLAR 42,45
EURO 49,46
ALTIN 5.732,72
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Karabük'te üniversite öğrencisi yolda ölü bulundu

Karabük'te üniversite öğrencisi yolda ölü bulundu

Karabük'te Uluslararası İlişkiler Bölümü 2. sınıf öğrencisi Türkmenistan uyruklu Koldash S. (24) yolda ölü bulundu.

Abone ol

100. Yıl Mahallesi Öğretmenler Sitesi girişinde yolda bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. İhbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde söz konusu kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Araştırma sonucu bu kişinin, Karabük Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 2. sınıf öğrencisi Türkmenistan uyruklu Koldash S. (24) olduğu anlaşıldı.

Karabük'te üniversite öğrencisi yolda ölü bulundu - Resim: 0

Koldash S'nin cenazesi, incelemelerin ardından otopsi için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Dervişoğlu'ndan iktidara sert Bese Hozat tepkisi!
Dervişoğlu'ndan iktidara sert Bese Hozat tepkisi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Muratbey’den yapay zekâ temelli sürdürülebilirlik projesi: Kazandıran Peynirler
Muratbey’den yapay zekâ temelli sürdürülebilirlik projesi: Kazandıran Peynirler
Memura seyyanen zam çıkışı! Memur-Sen'den kritik açıklama geldi
Memura seyyanen zam çıkışı! Memur-Sen'den kritik açıklama geldi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan "Dünya Engelliler Günü" mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan "Dünya Engelliler Günü" mesajı
Airbus, 2025 yılı uçak teslimat hedefini düşürdü
Airbus, 2025 yılı uçak teslimat hedefini düşürdü
Üsküdar'da İETT otobüsü börekçiye daldı! Yaralılar var
Üsküdar'da İETT otobüsü börekçiye daldı! Yaralılar var
Adli emanet katibi savcılığın emanet bürosundan 25 kilogram altın, 50 kilogram gümüşle kaçtı
Adli emanet katibi savcılığın emanet bürosundan 25 kilogram altın, 50 kilogram gümüşle kaçtı
Aylık enflasyon 30 ay sonra yüzde 1'in altına indi! TCMB'nin faiz kararı için bomba tahmin
Aylık enflasyon 30 ay sonra yüzde 1'in altına indi! TCMB'nin faiz kararı için bomba tahmin
Olağanüstü toplantı sonrası şok karar! Lukoil'in o ülkedeki varlıklarına el konuldu
Olağanüstü toplantı sonrası şok karar! Lukoil'in o ülkedeki varlıklarına el konuldu
Google'ın Gemini 3 modeli ChatGPT'yi harekete geçirdi
Google'ın Gemini 3 modeli ChatGPT'yi harekete geçirdi
Depremdeki gözyaşları yeni evlerinde mutluluğa dönüştü! "Villa gibi evde oturuyoruz"
Depremdeki gözyaşları yeni evlerinde mutluluğa dönüştü! "Villa gibi evde oturuyoruz"