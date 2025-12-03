BIST 11.067
DOLAR 42,45
EURO 49,46
ALTIN 5.742,88
HABER /  GÜNCEL

Depremdeki gözyaşları yeni evlerinde mutluluğa dönüştü! "Villa gibi evde oturuyoruz"

Afet konutlarının inşa çalışmalarındaki son durumu incelemek için Kahramanmaraş’a giden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremin ardından çekilen görüntülerde çadırlarının önünde gözyaşı döken Mehmet- Hatice Koyunlu çiftinin köy evlerine konuk oldu. Hatice Koyunlu Bakan Kurum'u sevinç gözyaşlarıyla karşılarken, "Bizi bu çilelerden kurtardılar. Bu dertten kurtardılar. Allah'ım dünya durdukça durasınız" dedi. Mehmet Koyunlu da "villa gibi evde oturuyoruz" dedi.

Abone ol

Asrın felaketi ardında 11 ilde ağır yıkım, binlerce can kaybı ve büyük acılar bıraktı. Depremde yıkılan evleri ve kaybettikleri yüzlerce küçükbaş hayvanları için gözyaşı döken Mehmet-Hatice Koyunlu çifti de o günlerde çaresizliğin ve dirayetin simgesi olmuştu. Hatice Koyunlu’nun “Allah devletimize zeval vermesin. Yüce rabbime hamdolsun” sözleri yüreklere dokunmuştu.

BAKAN KURUM: BUGÜNLERİ GÖRDÜK YA RABBİMİZE ŞÜKREDİYORUZ

Çevre, Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Koyunlu çiftinin Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu İlçesine bağlı Tevekkeli Mahallesi’nde inşa edilen köy evlerine misafir oldu. Sevinç gözyaşlarıyla Bakan Kurum’u karşılayan Hatice Koyunlu, “Ekibine, emeği geçenlere hepsine teşekkür ederim. Allah onlardan razı olsun. Bizi bu çilelerden kurtardılar. Bu dertten kurtardılar. Allah'ım dünya durdukça durasınız. Allah'ım seni başımdan eksik etmesin ciğerim” dedi.

Depremdeki gözyaşları yeni evlerinde mutluluğa dönüştü! "Villa gibi evde oturuyoruz" - Resim: 0

Bakan Kurum ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamını aileye ileterek, “Allah böyle bir depremi bir daha yaşatmasın. Güle güle oturun. Biz seni izledik, üzüldük. Beraber ağladık, beraber mücadele ettik. Şimdi de sizi böyle görüyoruz ya dünyanın en büyük mutluluğu bu bizim için. O acı günlerden sonra bugünleri gördük ya Rabbimize şükrediyoruz,  hamdediyoruz” ifadelerini kullandı.

Depremdeki gözyaşları yeni evlerinde mutluluğa dönüştü! "Villa gibi evde oturuyoruz" - Resim: 1

“ANNENİN ELLERİNDEN ÖPERİM, SENİN GİBİ EVLAT YETİŞTİRMİŞ…”

Bakan Kurum’a sarılan Hatice Koyunlu’nun, “Annene minnettarım, çok selam ederim. Onun ellerinden öperim, senin gibi evlat yetiştirmiş... Ne mutlu Türkiye’ye” sözleri ziyarete katılanları duygulandırdı. Mehmet Koyunlu da “Çok mutluyuz. Sayenizde villa gibi evde oturuyoruz. Benim imkanım yoktu böyle bir ev yapmaya” dedi. Bakan Kurum ise “Hep beraber yaptık, birlikte yaptık. Allah güle güle oturmayı nasip etsin” yanıtını verdi.

Depremdeki gözyaşları yeni evlerinde mutluluğa dönüştü! "Villa gibi evde oturuyoruz" - Resim: 2

ŞANTİYELERİ ZİYARET ETTİ, ESNAFI DİNLEDİ

Bakan Kurum Kahramanmaraş programı kapsamında Doğukent’teki şantiye alanında inceleme yaptı, örnek daireyi inceledi. Ardından Azerbaycan Mahallesi ve yeni valilik binası çevresindeki şantiyelerde inceleme yapan ve esnafı ziyaret eden Bakan Kurum tüm çalışmaların yıl sonuna kadar tamamlanacağını söyledi. Bakan Kurum kentte devam eden inşa çalışmalarıyla ilgili belediye binasında koordinasyon toplantısı da düzenledi.  

Depremdeki gözyaşları yeni evlerinde mutluluğa dönüştü! "Villa gibi evde oturuyoruz" - Resim: 3

Depremdeki gözyaşları yeni evlerinde mutluluğa dönüştü! "Villa gibi evde oturuyoruz" - Resim: 4

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Fenerbahçe'de Tedesco'dan En-Nesyri kararı! Derbide ıslıklanmıştı
Foto Galeri Fenerbahçe'de Tedesco'dan En-Nesyri kararı! Derbide ıslıklanmıştı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Mehmet Şimşek'ten enflasyon verileri için flaş açıklama!
Bakan Mehmet Şimşek'ten enflasyon verileri için flaş açıklama!
LPG'ye zam yolda, tarih belli oldu! İşte güncel fiyatlar
LPG'ye zam yolda, tarih belli oldu! İşte güncel fiyatlar
BM, ateşkese rağmen İsrail kısıtlamaları nedeniyle Gazze'ye yeterli yardımın ulaşmadığını bildirdi
BM, ateşkese rağmen İsrail kısıtlamaları nedeniyle Gazze'ye yeterli yardımın ulaşmadığını bildirdi
POS cihazlarının yasa dışı kullanımı mercek altında
POS cihazlarının yasa dışı kullanımı mercek altında
Dünyaca ünlü çay markası 39 yıl sonra Türkiye'de üretimi durdurdu
Dünyaca ünlü çay markası 39 yıl sonra Türkiye'de üretimi durdurdu
İstanbul'da 10 saatlik su kesintisi! İSKİ duyurdu
İstanbul'da 10 saatlik su kesintisi! İSKİ duyurdu
BES fonlarının büyüklüğü 2 trilyon lirayı aştı
BES fonlarının büyüklüğü 2 trilyon lirayı aştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile telefonda görüştü
Abdullah Öcalan Bahçeli'ye darbe olur mu dedi mi İmralı'ya giden Gülistan Koçyiğit konuştu
Abdullah Öcalan Bahçeli'ye darbe olur mu dedi mi İmralı'ya giden Gülistan Koçyiğit konuştu
Kasım ayı enflasyonu ne kadar? 5 aylık emekli ve memur zam oranı netleşti
Kasım ayı enflasyonu ne kadar? 5 aylık emekli ve memur zam oranı netleşti
Son dakika! Kasım ayı enflasyonu belli oldu! Memur ve emeklinin 5 aylık zam oranı netleşti
Son dakika! Kasım ayı enflasyonu belli oldu! Memur ve emeklinin 5 aylık zam oranı netleşti
DEM Parti MYK, Öcalan görüşmesi için toplanacak
DEM Parti MYK, Öcalan görüşmesi için toplanacak