BIST 11.058
DOLAR 42,45
EURO 49,47
ALTIN 5.744,58
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İstanbul'da 10 saatlik su kesintisi! İSKİ duyurdu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İstanbul'da 10 saatlik su kesintisi! İSKİ duyurdu

Bakırköy'de ana isale hatlarında yapılacak çalışmalar nedeniyle yarın 6 mahalleye 10 saat su verilemeyecek.

Abone ol

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinden (İSKİ) yapılan açıklamaya göre, Osmaniye Mahallesi'ndeki ana isale hatlarının depreme karşı dayanıklılığını artırmak amacıyla esnek boru bağlantı parçaları montaj çalışması gerçekleştirilecek.

Çalışmalar kapsamında, Osmaniye, Kartaltepe, Zeytinlik, Yenimahalle, Sakızağacı ve Ataköy 1. Kısım mahallelerinde yarın 10.00 ile 20.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak.

ÖNCEKİ HABERLER
BES fonlarının büyüklüğü 2 trilyon lirayı aştı
BES fonlarının büyüklüğü 2 trilyon lirayı aştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile telefonda görüştü
Abdullah Öcalan Bahçeli'ye darbe olur mu dedi mi İmralı'ya giden Gülistan Koçyiğit konuştu
Abdullah Öcalan Bahçeli'ye darbe olur mu dedi mi İmralı'ya giden Gülistan Koçyiğit konuştu
Kasım ayı enflasyonu ne kadar? 5 aylık emekli ve memur zam oranı netleşti
Kasım ayı enflasyonu ne kadar? 5 aylık emekli ve memur zam oranı netleşti
Son dakika! Kasım ayı enflasyonu belli oldu! Memur ve emeklinin 5 aylık zam oranı netleşti
Son dakika! Kasım ayı enflasyonu belli oldu! Memur ve emeklinin 5 aylık zam oranı netleşti
DEM Parti MYK, Öcalan görüşmesi için toplanacak
DEM Parti MYK, Öcalan görüşmesi için toplanacak
Trump'tan 19 ülkeyle ilgili yeni karar! Resmen durdurdu
Trump'tan 19 ülkeyle ilgili yeni karar! Resmen durdurdu
FKÖ raporu: Kasım ayında Batı Şeria’da 2 bin 144 saldırı
FKÖ raporu: Kasım ayında Batı Şeria’da 2 bin 144 saldırı
Yasal sürede ülkeden çıkışı yapılmayan 7 araca el konuldu
Yasal sürede ülkeden çıkışı yapılmayan 7 araca el konuldu
Murat Cemcir'i yoğun bakımlık etti! İşte divertikül kanaması hakkında bilinmesi gerekenler
Murat Cemcir'i yoğun bakımlık etti! İşte divertikül kanaması hakkında bilinmesi gerekenler
Mastercard Türkiye'deki 30. yılını özel etkinlikle kutladı
Mastercard Türkiye'deki 30. yılını özel etkinlikle kutladı
TFF, PFDK sevklerini açıkladı! Jhon Duran için karar
TFF, PFDK sevklerini açıkladı! Jhon Duran için karar