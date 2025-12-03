BIST 11.123
Kasım ayı enflasyonu ne kadar? 5 aylık emekli ve memur zam oranı netleşti

TÜİK tarafından 3 Aralık'ta açıklanacak enflasyon rakamı emekli ve memurun 1 Ocak 2026 zam oranını netleştirecek. Beklentiler Kasım ayı enflasyon rakamının yüzde 1.31 civarında çıkması yönünde. Kasım enflasyon beklentisi tutarsa yıllık enflasyon yüzde 31,65'e gerileyecek. Kasım ayı beklentisi olan yüzde 1,31'lik artışın gerçekleşmesi durumunda, emeklilerin 5 aylık kümülatif enflasyon farkı yüzde 11,69'a ulaşmış olacak. Memur için ise zam oranı 5 aylık toplam zam oranı yüzde 18,07'ye ulaşıyor.

Ekim ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bir önceki aya göre yüzde 2,55 artış kaydetmişti. Yıllık bazda artış yüzde 32,87 olurken, on iki aylık ortalamalara göre enflasyon yüzde 37,15 olarak gerçekleşmişti. Yılın ikinci yarısında enflasyon; Temmuz'da yüzde 2,06, Ağustos'ta yüzde 2,04, Eylül'de yüzde 3,23 ve Ekim'de yüzde 2,55 artış göstermişti.

Kasım ayı enflasyonu kaç olur?
AA Finans'ın 32 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirdiği beklenti anketine göre, Kasım ayında TÜFE'nin yüzde 1,31 artması öngörülüyor. Ekonomistlerin tahmin aralığı ise yüzde 1 ile yüzde 1,65 arasında değişiyor. Bu beklentinin (yüzde 1,31) gerçekleşmesi halinde, bir önceki ay yüzde 32,87 olan yıllık enflasyonun, baz etkisiyle Kasım'da yüzde 31,65'e gerilemesi bekleniyor.

SGK , BAĞ-KUR EMEKLİ ZAM ORANI
SSK ve BAĞ-KUR emeklileri, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında, geride kalan 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alıyor. Kasım ayı beklentisi olan yüzde 1,31'lik artışın gerçekleşmesi durumunda, emeklilerin 5 aylık kümülatif enflasyon farkı şimdiden yüzde 11,69'a ulaşmış olacak. Merkez Bankası'nın (TCMB) yıl sonu tahminlerine göre ise; yıllık enflasyon yüzde 31 olursa 6 aylık zam oranı yüzde 12,28 olacak. Enflasyon yüzde 32'ye çıkarsa zam yüzde 13,14'e, yüzde 33 olursa yüzde 14'e yükselecek. Yani SSK ve BAĞ-KUR emeklisini Ocak ayında yüzde 12 ile 14 arasında bir zam bekliyor.

MEMUR VE EMEKLİ ZAM ORANI
Memur ve memur emeklileri içinse toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı devreye giriyor. Kasım ayı tahminlerine göre, yüzde 6,37'lik bir enflasyon farkı oluşurken, 5 aylık toplam zam oranı yüzde 18,07'ye ulaşıyor. TCMB projeksiyonlarına göre, yıllık enflasyon yüzde 31 seviyesinde kalırsa memur maaşlarına yüzde 18,7; yüzde 32 olursa yüzde 19,61; yüzde 33 olursa yüzde 20,50 oranında zam yapılacak.

