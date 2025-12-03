BIST 11.123
DOLAR 42,47
EURO 49,49
ALTIN 5.744,42
HABER /  GÜNCEL

AYM'den 6 siyasi partiye mali denetim! Suç duyurusunda bulunuldu

AYM'den 6 siyasi partiye mali denetim! Suç duyurusunda bulunuldu

Anayasa Mahkemesi'nin 6 siyasi partiye yönelik mali denetim kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre; 5 partinin belgelerinin kanuna uygun olduğu belirlenirken, mali denetimden geçemeyen bir parti hakkında suç duyurusunda bulunulması kararlaştırıldı.

Abone ol

Anayasa Mahkemesinin (AYM) 6 siyasi partiye dair mali denetimlerine ilişkin kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararlara göre, Ebedi Nizam Partisi, Devrimci Sosyalist İşçi Partisi, Saadet Partisi ve Ayyıldız Partisi'nin 2019, Genç Anadolu Partisi'nin 2019 ve 2020, As Parti'nin 2023 yıllarına ait mali denetimleri yapıldı.

AS PARTİ'YE SUÇ DUYURUSU

Yüksek Mahkeme, As Parti'nin, Anayasa Mahkemesine hesap verilebilir şekilde kayıt ve belge düzeninin oluşturulmaması, hesabın dışında gelir ve gider gerçekleştirilmesi, inceleme ve araştırmayı engellemeye yönelik eylemler olduğundan, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu uyarınca yasal işlem yapılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştırdı.

As Parti genel merkez hesabının denetimi gerçekleştirilemediğinden, partinin 2023 yılı hesabının ilgili kanun uyarınca kabul edilmesinin mümkün olmadığına da oy birliğiyle karar verildi.

5 PARTİNİN BELGELERİ KANUNA UYGUN

AYM, mali denetimi yapılan diğer siyasi partilerin ise belirtilen yıllara ait kesin hesaplarının eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve Kanunu'na uygun olduğuna karar verdi.

AYM
ÖNCEKİ HABERLER
Ülker sattı, Koç satın aldı! Milyonlarca dolarlık satış tamamlandı
Ülker sattı, Koç satın aldı! Milyonlarca dolarlık satış tamamlandı
Bahçeli şehit ailelerine seslendi! 'Al-Ver sürecine tamamen kapalıyız'
Bahçeli şehit ailelerine seslendi! 'Al-Ver sürecine tamamen kapalıyız'
Galatasaray'dan TFF’ye flash bellekli şikayet
Galatasaray'dan TFF’ye flash bellekli şikayet
Edirne merkezli FETÖ operasyonunda 12 zanlı gözaltına alındı
Edirne merkezli FETÖ operasyonunda 12 zanlı gözaltına alındı
Washington'da görev yapan tüm Ulusal Muhafızlar silahlandırıldı
Washington'da görev yapan tüm Ulusal Muhafızlar silahlandırıldı
Lisede skandal görüntüler! Öğretmene yapılanlar utandırdı
Lisede skandal görüntüler! Öğretmene yapılanlar utandırdı
23 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 27 şüpheli tutuklandı
23 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 27 şüpheli tutuklandı
Tavukçuluk sektörünün öncüsüydü! O firma konkordato ilan etti
Tavukçuluk sektörünün öncüsüydü! O firma konkordato ilan etti
Adli emanet katibi savcılığın emanet bürosundan 25 kilogram altın, 50 kilogram gümüşle kaçtı
Adli emanet katibi savcılığın emanet bürosundan 25 kilogram altın, 50 kilogram gümüşle kaçtı
Üst düzey bürokratlara 30 bin TL seyyanen zam komisyondan geçti
Üst düzey bürokratlara 30 bin TL seyyanen zam komisyondan geçti
TBMM'de İBB davası TRT'den canlı yayınlansın oylaması yapıldı
TBMM'de İBB davası TRT'den canlı yayınlansın oylaması yapıldı
A Haber'den 'Sayın Abdullah Öcalan' açıklaması
A Haber'den 'Sayın Abdullah Öcalan' açıklaması