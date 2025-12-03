Lisede skandal görüntüler! Öğretmene yapılanlar utandırdı

Ankara’da bir lisede kaydedilen ve kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntüler, eğitim camiası ve kamuoyunda büyük tepki topladı.Abone ol
Bir lisede sınıf ortamında öğrencilerin öğretmenlerine yönelik sergilediği davranışlar “eğitimde disiplin” tartışmasını yeniden gündeme taşıdı.
ÖĞRETMENLERİYLE DALGA GEÇTİLER
Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, bazı öğrencilerin öğretmenleriyle alay ettikleri, ders anlatımını bilerek sabote ettikleri ve zaman zaman saygısızca tavırlar sergiledikleri görülüyor.
Öğretmenin durumu sakinleştirmeye çalıştığı ancak öğrencilerin davranışlarını sürdürdüğü dikkat çekiyor.