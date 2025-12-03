BIST 11.123
Dışişleri’nden Bahçeli’yi hedef alan açıklamaya tepki

Dışişleri Bakanlığı, “Barzani Karargahı Sözcülüğü” adına yayımlanan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi hedef alan açıklamayı üslup ve içerik açısından kabul edilemez buldu. Açıklamada, KDP liderliğinden mesnetsiz ve provokatif ifadeler içeren bu açıklamayla ilgili izahat istendiği ve sorumlular hakkında derhal işlem yapılmasının talep edildiği belirtildi.

Dışişleri'nden yapılan açıklamada, "Barzani Karargahı Sözcülüğü” adına bugün yayımlanan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’yi hedef alan açıklama, içerik ve üslup bakımından kabul edilemez niteliktedir" denildi

Bakanlık konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "'Barzani Karargahı Sözcülüğü' adına bugün yayımlanan ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’yi hedef alan açıklama, içerik ve üslup bakımından kabul edilemez niteliktedir." ifadesi kullanıldı.

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) liderliğinden, mesnetsiz iddialar barındıran "saygısız ve provokatif" açıklama konusunda izahat istendiği vurgulanan açıklamada, söz konusu açıklamanın sorumluları hakkında gerekli işlemlerin derhal yapılmasının talep edildiği bildirildi.

