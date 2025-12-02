BIST 11.123
Ömer Çelik: Terörsüz Türkiye sürecinde pazarlık olmadı, olmaz

Bir televizyon programında açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, devam eden Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin herhangi bir pazarlık olmadığını belirterek "Tek vatan, tek millet, tek bayrak, tek devleti zedeleyecek adım yok" dedi.

'Terörsüz Türkiye' süreci devam ediyor. Habertürk canlı yayınına konuk olan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, devam eden sürece ilişkin açıklamalarda bulundu. 

Çelik, süreçte odak noktalarının PKK'nın feshi ve örgütün silah bırakması olduğunu belirterek  tüm uzantılar varlığının sona erdiğini eylemsel olarak gösterirse kanuni düzenlemelere geçileceğini söyledi. 

"PAZARLIK OLMADI, OLMAZ"

Süreçte silahlı terör örgütüne bazı tavizler verildiği iddialarına yanıt veren Çelik, şunları kaydetti:

Terörsüz Türkiye sürecinde pazarlık olmadı, olmaz. Tek vatan, tek millet, tek bayrak, tek devleti zedeleyecek adım yok.

Herhangi bir terör örgütüyle ya da yabancı güçle pazarlık söz konusu değil.

"SİLAH BIRAKMA SÜRECİ KESİNTİSİZ DEVAM ETMELİ"

PKK'nın kendini feshine dikkat çeken Çelik "Silah bırakma süreci kesintisiz olarak devam etmelidir.

Esas olan tüm silahların bırakıldığı noktaya gelmektir" dedi. 

KOMİSYONUN İMRALI ZİYARETİ

Komisyonun yaptığı İmralı ziyareti hakkında da konuşan Çelik, şu ifadeleri kullandı:

Daha öncesinde yapılan açıklama var. Terör örgütünün feshetmesi ve silah bırakması. Komisyon üyeleri İmralı'da sorular sordular.

Suriye'deki SDG'nin tasfiyesi ile ilgili sorular sordular. Sonuçta komisyona bilgi verecekler. Komisyon da adımını atacaktır.

