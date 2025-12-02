Papa 14. Leo'dan Trump'a 'Venezuela' çağrısı

Papa 14. Leo, Türkiye ve Lübnan’ı kapsayan resmi dış gezisini tamamladıktan sonra Roma’ya döndü ve gazetecilere yaptığı açıklamada, Avrupa’daki İslam karşıtlığının genellikle dışlayıcı kişiler tarafından körüklendiğini belirtti. Papa, Lübnan’da Hristiyan ve Müslümanların bir arada yaşamasının diyalog ve barış için dersler barındırdığını vurgularken, ABD-Venezuela gerginliğinde de şiddet yerine diyalog yollarının aranmasını önerdi.

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Avrupa'daki İslam karşıtlarının genellikle başka bir dinden veya başka bir ırktan insanları dışarıda tutmaya çalışan kişiler tarafından körüklendiğini belirterek, Lübnan'da Hristiyanların ve Müslümanların bir arada yaşamasının, Avrupa ve Kuzey Amerika için bazı dersler barındırdığını, gerçek diyalog ve saygı yollarının aranması gerektiğini söyledi.

Türkiye ve Lübnan'ı kapsayan ilk resmi dış gezisini tamamlayan Papa, akşamüstü saatlerinde ITA Havayollarının bu seyahat için kendisine tahsis ettiği özel uçakla Beyrut'tan Roma'ya döndü.

Papa 14. Leo, özel uçakta seyahatini takip eden gazetecilere, hem gezisi hem de uluslararası ve bölgesel bazı gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bir gazetecinin, birkaç gün önce yaptığı "İsrail bizim dostumuz" açıklamasını hatırlatarak, "(ABD) Başkan Donald Trump ile (İsrail) Başbakan Binyamin Netanyahu ile olan bağlantılarınızı kullanacak mısınız? İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının durdurulması gerektiğini gündeme getirecek misiniz ve bölgede sürdürülebilir bir barış mümkün mü?" sorusuna Papa, "Her şeyden önce, evet, sürdürülebilir barışın mümkün olduğuna inanıyorum. Çok küçük bir ölçekte de olsa, sizin bahsettiğiniz bazı liderlerle konuşmaya başladım ve bunu kişisel olarak veya Vatikan aracılığıyla sürdürmeyi düşünüyorum." yanıtını verdi.

Papa, Lübnan seyahatinde iç ve uluslararası çatışmalarla bağlantısı olan siyasi otoritelerle de görüştüğünü belirterek, "Bizim çalışmamız esasen kamuoyuna açık duyurduğumuz bir şey değil. Daha çok perde arkasından yürüttüğümüz bir faaliyet. Aslında bunu zaten yapıyorduk ve tarafların silahlardan ve şiddetten vazgeçmeleri, diyalog masasına oturmaları, halk için daha etkili ve daha iyi olabilecek, şiddete başvurmayan çözümler aramaları için onları ikna etmeye çalışmayı sürdüreceğiz." dedi.

Lübnan'da Hizbullah'ın kendisinin ziyaretine ilişkin mesajını alıp almadığı sorusuna Papa, "Evet, bunu gördüm. Kilisenin silahların bırakılması ve diyalog aranması yönünde bir önerisi olduğu açık. Ancak bunun ötesinde bu bağlamda yorum yapmayı tercih etmiyorum." cevabını verdi.

ABD-Venezuela gerginliğinde işgal ya da operasyondansa başka yolların aranması çağrısı

ABD ile Venezuela arasında artan gerginliğe ilişkin Papa 14. Leo, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu tür durumlarda genelde acı çekenler, yetkililer değil halk oluyor. ABD tarafından gelen açıklamalar sıklıkla değişiyor. Bir taraftan her iki ülkenin başkanları arasında telefon görüşmesi olduğu belirtiliyor, diğer taraftan ABD'nin Venezuela topraklarını işgali dahil, tehlikeli veya olası bir operasyondan söz ediliyor. Daha fazlasını bilmiyorum. Ben daha çok diyalog yolları aranmasını, belki ekonomik yaptırım uygulanmasını, yani her türlü durumda diyalog için bir yol aranmasını temenni ediyorum."

Papa 14. Leo, Arjantin, Uruguay ve Peru'yu ziyaret etmek istediğini ancak büyük olasılıkla önce Afrika'ya gideceğini, ayrıca Cezayir'i ziyaret etme arzusu olduğunu kaydetti.