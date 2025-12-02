BIST 11.123
AFAD duyurdu! Karabük'te korkutan deprem

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre Karabük'ün Ovacık ilçesinde 3,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD, Karabük'ün Ovacık ilçesi merkezli 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Saat 20:32'de yaşanan sarsıntının derinliği ise 6,98 km olarak ölçüldü. 

Silivri BOTAŞ tesislerinde yangın kontrol altına alındı
Karabük'ün Ovacık ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin VAR kayıtları açıklandı
Mermer fabrikasında korkutan yangın
Almanya'da Federal Polis Teşkilatı bünyesinde dron savunma birimi kuruldu
İsrail, Batı Şeria’da Filistinlilere ait iki evi yıktı
Borsa günü yükselişle tamamladı
Bakan Kurum, Kahramanmaraş'ta konuştu: Artık son çiviler çakılıyor
Bakan Kacır'dan biyoteknoloji alanında çığır açan çalışmaya tebrik
Aracı olanlar 1 Ocak 2026'da bu parayı ödeyecek: Ücreti 290 bin TL'yi buluyor!
Galatasaray'dan 'Yasin Kol' paylaşımı: Skandal hatalar...
Trump'ın uyarısı sonrası Netanyahu'dan Suriye açıklaması
