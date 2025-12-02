AFAD duyurdu! Karabük'te korkutan deprem

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre Karabük'ün Ovacık ilçesinde 3,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.Abone ol
AFAD, Karabük'ün Ovacık ilçesi merkezli 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Saat 20:32'de yaşanan sarsıntının derinliği ise 6,98 km olarak ölçüldü.
Büyüklük:3.7 (Mw)
Yer:Ovacık (Karabük)
Tarih:2025-12-02
Saat:20:32:05 TSİ
Enlem:41.01722 N
Boylam:33.03667 E
Derinlik:6.98 km
