HABER /  SPOR

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin VAR kayıtları açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 14. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 14. haftanın sona ermesinin ardından haftanın VAR kayıtlarını açıkladı.

Yayınlanan görüntülerde Trabzonspor - Konyaspor, Fatih Karagümrük - Beşiktaş ve Samsunspor - Alanyaspor maçlarının yanısıra Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin görüntüleri yer aldı. 

Fenerbahçe- Galatasaray derbisinde mücadele 1-0 Galatasaray üstünlüğüyle devam ederken 44. dakikada sarı-lacivertliler 1-1'lik beraberliği yakalamıştı. Gelen uyarı sonrası derbinin hakemi Yasin Kol, pozisyonu VAR'da izlemiş ve elle oynama gerekçesiyle golü iptal etmişti. 

İşte Yasin Kol ve VAR arasında geçen konuşma: 

VAR: Yasin beni duyuyor musun?

Yasin Kol: Söyle Ali.

VAR: Golden önce hücum oyuncusunun elle oynamasından dolayı sana sahada inceleme öneriyorum. 

Yasin Kol: Anlamadım.

VAR: Sana sahada inceleme öneriyorum Yasin.

Yasin Kol: Tamam.

VAR: Son akışını da göstereceğiz. 

VAR: Şu an temas noktasını gösteriyorum. 

Yasin Kol: Gördüm.

VAR: Bir açıdan daha göstereceğim bekle. 

Yasin Kol: Göster. 

VAR: Diğer açı. 

Yasin Kol: Evet.

VAR: Yavaş, temas noktasında dur. 

Yasin Kol: Tamam, tamam Ali. 

VAR: Devam edeceğim APP'yi göstereceğim Yasin. Devam et, devam et. 

