Özgür Özel’den Kılıçdaroğlu açıklaması: Kurultay'a davet ettim ama gelmedi

CHP, “Şimdi İktidar Zamanı” sloganıyla gerçekleştirilen 39’uncu Olağan Kurultayı’nı tamamladı ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tek aday olduğu seçimde 1333 delegenin oyuyla bir yıl içinde üçüncü kez genel başkan seçildi. Özel, Kemal Kılıçdaroğlu’nun kurultaya davet edilmesine rağmen gelmediğini ve kendisini henüz arayarak tebrik etmediğini belirtirken, parti içinde geçmişte yaşanan kırgınlıkları geride bırakmak istediklerini vurguladı.

“KILIÇDAROĞLU ARAYIP TEBRİK ETMEDİ"

Daha önce Kılıçdaroğlu'nu kurultaya davet ettiğini açıklayan Özel, "Ben kendisini Kurultay’dan bir gün önce de arayıp davet ettim. Gelmedi, şu ana kadar aramadı." dedi.

"BÜYÜKLERİMİZDEN BEKLEMEDİĞİMİZ GELİŞMELER OLDU"

Nefes ve Sözcü gazetelerine konuşan Özgür Özel, bu süreçte kırgınlıkları olup olmadığı yönündeki soruya ise “Geçmişteki kırgınlıkları bırakmak istiyorum” diyerek yanıt verdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Beklemediğim bazı gelişmeler, açıklamalar oldu. Milletvekili arkadaşlarımızdan ve geçmişte birlikte görev yaptığımız çok değerli büyüklerimizden. Ama artık kırılma değil, kırgınlıkları unutma zamanı. Ben bundan sonraki süreçte partinin de partideki herkesin de yeni bir sayfa açacağını ümit ediyorum. O yüzden kırgınlıkları konuşma değil, geride bırakma günüdür diye düşünüyorum.” dedi.