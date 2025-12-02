BIST 11.123
"Faladdin" ve "Binnaz" isimli fal uygulamalarının sahibi tahliye edildi

Fal bakmak amacıyla bilişim sistemi kurarak suç geliri elde edip, bunları yurt dışına çıkardığı iddiasıyla tutuklanan "Faladdin" ve "Binnaz" isimli uygulamaların sahibi Sertaç Taşdelen "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan yargılandığı davada tahliye edildi.

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Sertaç Taşdelen ve avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan Taşdelen, bilerek ve isteyerek Türkiye'ye istihdam oluşturmaya geldiğini, 1 lirayı bile yurt dışındaki herhangi bir kaynağa aktarmadığını, aldıkları tek hizmetin reklam harcamaları olduğunu belirtti.

Şirketinde çalışan 40 personelin maaşının ödendiğini, geri kalan miktarın şirketin kasasında olduğunu ifade eden Taşdelen, "Benim kara para veya bu tarz suçlamalarla bir alakam yoktur. Suçlamaları asla kabul etmiyorum, girişimci ve iş insanıyım. Şirketimizin bütün banka hesapları açık bir şekilde ülkeye katkı sunulduğunu gösterir niteliktedir. Elbette para girişi ve transferler var ancak bunların tamamı hukuki çerçevededir." savunmasını yaptı.

Taşdelen'in avukatları da suçlamaları kabul etmeyerek tahliye talebinde bulundu.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Taşdelen'in "konutu terk etmeme" şeklindeki adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca, fal, astroloji, spiritüalizm, medyumluk ve yıldız haritası gibi birçok alanda hizmet veren mobil uygulamaların sahibi Sertaç Taşdelen hakkında hazırlanan iddianamede, sanığın "falcılık", "gaipten haber vermek" eylemlerini gerçekleştirmek amacıyla bilişim sistemi kurduğu belirtiliyor.

İddianamede, söz konusu eylemleri için "Faladdin" ve "Binnaz abla" uygulamaları ile bunların internet sitesi uzantılarını kuran sanığın bu yöntemle asıl eylemlerini sistemsel hale getirdiği vurgulanıyor.

Taşdelen'in eylemlerinin falcılık faaliyeti içermesi nedeniyle Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu Başkanlığınca 9 Ocak 2024'te, Arteria Yazılım AŞ'ye Faladdin isimli uygulamada fal tanıtımı, "binnaz.com" ile "binnazabla.com" sitelerinde ise medyumluk tanıtımı yapılması üzerine reklamları durdurma cezası verdiği aktarılan iddianamede, sanık hakkında hazırlanan MASAK raporuna göre, Arteria Teknoloji AŞ'ye gelen paraların suç geliri olduğu, paraların şirkete ve sanığa ait yurt dışı hesaplarına, kripto para varlık kuruluşlarında bulunan hesaplara gönderildiği vurgulanıyor.

İddianamede, 2013'ten bu yana SGK çalışma kaydı olan sanığın prime esas kazancının düşük tutarlar içerdiği, 3 şirkette aktif ortaklığı, 4 şirkette aktif yöneticilik yaptığı aktırılarak, Taşdelen'in 3 kripto varlık hizmet sağlayıcı hesabının bulunduğu, bankacılık transfer işlemlerinin genel olarak her bir yıl için yüksek montanlı olduğu ancak özellikle 2024-2025'e ait toplam işlem hacminin oldukça yüksek, nakit işlemler toplamının ise düşük profil çizdiği, 2024'e ait nakit çekim toplamlarının yüksek olduğu anlatılıyor.

Sertaç Taşdelen'in, ortağı olduğu Arteria Teknoloji AŞ vasıtasıyla falcılık eylemi ve yasak cihazların kullanımı neticesinde suç geliri elde ettiği, suç gelirlerini vergilendirerek meşru bir kazanç gibi göstermeye çalıştığı belirtilen iddianamede, şirket hesaplarından da yurt dışına para transferi yaparak suç gelirini yurt dışına çıkarttığı kaydediliyor.

İddianamede Taşdelen'in "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak" suçundan 3 yıldan 7 yıla kadar hapis ve 20 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılması talep ediliyor.

