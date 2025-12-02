BIST 11.123
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay yoğun bakıma alındı

Kanser tedavisi gören Manisa’nın Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın, gözlem amacıyla yoğun bakıma alındığı bildirildi.

Şehzadeler Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, devam eden kanser tedavisi kapsamında dün Manisa Şehir Hastanesi'ne giden Durbay, doktorların değerlendirmesi üzerine gözlem amacıyla yoğun bakım ünitesine yatırıldı.

Gülşah Durbay'ın genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen açıklamada, "Gerekli olması durumunda bilgilendirmelerin tarafımızca yapılacağını belirtiyor, resmi açıklama olmadan hiçbir spekülasyona itibar edilmemesini önemle rica ediyoruz." denildi.

Gülşah Durbay kimdir?

Gülşah Durbay, Türkiye'nin genç ve dinamik siyasi isimlerinden biri olarak dikkat çekiyor. 1988 yılında Manisa'da dünyaya gelen Durbay, eğitim ve iş hayatındaki başarılarıyla Manisa'nın tarihine geçen isimler arasında yer aldı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) çatısı altında uzun yıllar aktif olarak görev yapan Durbay, 2014 yılında İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı ile siyasete adım attı. Ardından 2015-2020 yılları arasında iki dönem boyunca İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevini yürüttü.

2024 yerel seçimlerinde Şehzadeler Belediye Başkanı seçilen Gülşah Durbay, Manisa'nın ilk kadın belediye başkanı olarak tarihe geçti. Siyasi kariyerinin yanı sıra iş ve akademik dünyadaki başarılarıyla da dikkat çeken Durbay, özellikle gençlerin ve kadınların siyasette daha aktif rol almasını teşvik ediyor.

