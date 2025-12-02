Mustafa Destici'nin asgari ücret açıklaması şoke edecek!

BBP lideri Mustafa Destici asgari ücret artışı konusunda hükümete çağrıda bulunarak, "Asgari ücretin de kamu işçisinin aldığı maaşın en azından 3’te 2’si seviyesine getirilmesi gerekiyor" dedi.Abone ol
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Hadi Özışık'ın Perde Arkası programına konuk oldu. Destici programda asgari ücret artışı konusunda hükümete çağrıda bulundu.
Destici, "Asgari ücretin de kamu işçisinin aldığı maaşın en azından 3’te 2’si seviyesine getirilmesi gerekiyor" dedi.
