Mustafa Destici’nin çıkışı gündemi yaktı! Evli değilsen iş yok!

BBP lideri Mustafa Destici'nin "Evlenmeyenleri işe almayacaksın" lafı çok tartışıldı. Hadi Özışık'ın konuğu olan Destici tartışılan sözleriyle ilgili soruları yanıtladı.

BBP lideri Mustafa Destici'nin geçtiğimiz gün yaptığı çıkış çok tartışıldı. Destici, düşen evlilik ve doğum oranlarıyla ilgili konuşurken "Gençlerimizin çocuk sahibi olmasını teşvik etmeliyiz. Teşvikler, evlenenlere yardımlar, faizsiz krediler var ama bizce daha somut adımlar atılması lazım. Örneğin çok radikal bir şey söyleyeceğim. İşe alınırken evli olanlara öncelik verilsin. Evlenmeyenleri işe almayacaksın. Çünkü bu millet bizim, bu milleti yaşatmamız lazım. Nüfus bir milletin en büyük zenginliğidir." dedi.

Hadi Özışık, Destici'yi YouTube kanalında konuk ederek tartışılan sözlerle ilgili sorular sordu.

