İstanbul'dan sıkıldı köyüne dönüp hayvancılığa başladı! 3 yılda sürüsünü 4'e katladı şimdiki hedefi...
İstanbul'da tekstil sektöründe modelistlik yaparken Kars'taki köyüne dönüp hayvancılık yapmaya başlayan genç kadın, devlet desteğiyle sahip olduğu sürüsünü 3 yılda 4'e katladı.
Tekstil sektöründe modelistlik yaptığı İstanbul'dan 3 yıl önce ailesiyle Kars'taki Subatan köyüne dönen 29 yaşındaki Gül Çiçek Aday, üretime katkıda bulunmak için Valilik, Ziraat Bankası ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü işbirliğiyle uygulanan "Köyümde Yaşamak İçin Bir 'Sürü' Nedenim Var" projesinden faydalanıp 40 koyun aldı.
Geçen 3 yıllık süreçte ailesiyle bakımlarını yaptığı sürüsünü 4'e katlayan Aday, 160 koyunuyla kentin et ve süt üretimine katkıda bulunuyor.
"Umduğumdan daha rahat oldu"
Çiftçi Gül Çiçek Aday, AA muhabirine, İstanbul'da tekstil sektöründe modelistlik yaparken ailesiyle köylerine döndüklerini söyledi. Aday, "Çok güzel bir iş, yani umduğumdan daha rahat oldu benim için."
Şehir hayatından sıkıldıkları için köy yaşamını seçtiklerini ifade eden Aday, şöyle konuştu: "Kendi köyüm, doğal yaşam, bunlar da tabii beni etkiledi. Devletimizin desteğini de görünce köyüme dönmeyi seçtim.