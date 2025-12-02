BIST 11.123
Tarım ve Orman Bakanlığı marketlerden aktarlara kadar gıdanın bulunduğu her alanda denetimlerini sürdürüyor. Son günlerde gıda zehirlenmeleri ile gündemden düşmezken Bakanlık, taklit-tağşiş listesine üç ürün daha ekledi. İşte Tarım ve Orman Bakanlığı'nın listesine giren o markalar...

Zeytinyağı, bal, baharat, kırmızı et, takviye gıdalar... Bakanlık gıda sektöründeki tüm ürünleri ifşalamaya devam ediyor. Büyük markalardan küçük işletmelere kadar pek çok ürün listeye giriyor. Son olarak ise Bakanlık yeni ürünleri de listesine ekledi.

3 BAL MARKASI LİSTEDE

Son günlerde gıda zehirlenmeleri nedeniyle can kayıplarının yaşanması ile vatandaşların tedirginlikleri de arttı. Eve yemek siparişler de azalma görüldü. Bakanlık, vatandaşın gıda sektörüne olan güvenini kaybetmemesi çalışan sahada çalışmalarını sürdürüyor.

Lokantalar, marketler, mandıra ve kasaplara kadar pek çok denetim aralıksız olarak sürüyor. Son olarak ise Bakanlık, listesine üç ürün daha ekledi.

Ravza Bal, Ecegün ve Asbal markalı ballarda taklit ve tağşiş tespit edildi. Gümüşhane, Ankara ve Bursa'da illerinde bulunan markalar 1 Aralık tarihinde Bakanlığında listesinde yer aldı.

Bakanlık tek tek paylaştı! 3 bal markasında da hile tespit edildi - Resim: 0

