Deniz yılanları kıyıya vuruyor! O görüntüler herkese şaşkınlık verdi

Avustralya'da ekim ayında farklı türlere ait 15 deniz yılanının karaya vurduğu belirlendi.

Avustralya Yayın Kuruluşunun (ABC) haberine göre, deniz yılanı ölümlerindeki artış, uzmanlar arasında endişeye yol açtı.

Biyoçeşitlilik, Koruma ve Gezi Bölümünden (DBCA) yapılan açıklamada, 15 deniz yılanının ekimde karaya vurduğu bildirildi.

Açıklamada, deniz yılanlarına özellikle Western Australia eyaletindeki "Shark Körfezi Dünya Mirası" alanı içinde yer alan Nanga Körfezi'nde sıklıkla rastlanıldığı ve bunların, çeşitli türlere ait olduğu belirtildi.

Deniz yılanları üzerine araştırmalar yürüten Blanche d'Anastasi, yetkililere ve araştırma ekibine bildirilen "olağan dışı sayılardan endişe duyduğunu", toplanan verilerden yola çıkarak bu olayın ardındaki nedeni araştıracaklarını söyledi.

Öte yandan hazirandan bu yana 17 deniz kaplumbağasının da bu bölgede ölü bulunduğu ancak ölüm nedenlerinin henüz belirlenmediği aktarıldı.

Avustralya'nın kuzey sularında 20'yi aşkın farklı deniz yılanı türünün yaşadığı ve bunların "koruma altındaki türler" olarak sınıflandırıldığı belirtiliyor.