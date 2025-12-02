Putin'in yakın dostu devlet başkanı kayıplara karıştı

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Umman ziyaretini uzattı ve ziyaret resmi kayıtlardan silindi. Bir süredir kameralar karşısına çıkmayan Lukaşenko için ''Kayıplara karıştı'' iddiaları ortaya atıldı.

Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko, 28 Kasım'da çıktığı Umman ziyaretini 4 gün kadar uzattı. Fakat o zamandan beri hiç görüntü vermedi. Hatta ziyaretin Umman resmi kayıtlardan aniden kaybolduğu öne sürüldü. Lukaşenko'nun ofisi de konuya ilişkin açıklama yapmadı. Umman tarafı da sessizliğini koruyor.

''LUKAŞENKO KAYBOLDU''

Bu durum Belarus'ta çeşitli iddiaların ortaya çıkmasına neden oldu. Bazıları 'Lukaşenko öldü mü?' diye sormaya başladı hatta Umman'ın Lukaşenko'yu kaçırdığını öne sürenler de oldu. Sosyal medya bu iddialarla çalkalandı. Muhalefete yakın Belarus medya organları “Lukaşenko kayboldu” gibi başlıklar attı.

DİPLOMAT GİBİ KARŞILANDI!

Bu iddiaları körükleyen ise Belarus liderinin herhangi bir şekilde resmi tören ya da bando ile karşılanmamış olması. Bir devlet başkanı gibi değil, sanki bir diplomat gibi karşılandı.

Bu konu üzerine de Muhalefet parti Birleşik Geçiş Kabinesi Başkan Yardımcısı Pavel Latuşka da X üzerinden ziyaretin ne devlet ziyareti ne de resmi ziyaret sayılabileceğini ileri sürdü. Umman protokolünde beklenen onur kıtası ve üst düzey karşılama heyeti gibi unsurların görülmediğini vurgulayan Latuşka, durumun çok absürd olduğunu dile getirdi.

ZİYARET DUYURULMUŞTU

Öte yandan Belarus devlet medyası ziyareti önce çalışma ziyareti olarak tanıttı. Lukaşenko’nun Umman Sultanı Heysem bin Tarık el Said ile görüşmesinin planlandığı belirtilmişti. Duyuruda son yıllarda ikili temasların güçlendiği vurgulandı. 2024’teki Umman gezisinde belirlenen iş birliği alanlarına atıf yapılmıştı.