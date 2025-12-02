Gürsel Tekin'den Sözcü TV'ye destek açıklaması

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesince CHP İstanbul İl Yönetimine görevlendirilen Gürsel Tekin, Sözcü TV’nin başına Yılmaz Özdil’in getirilmesini olumlu bir gelişme olarak gördüğünü belirtti. Tekin, “Sözcü TV’nin, halkın gerçek sözcüsü olma niteliğini yeniden kazanmasını umuyoruz” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı'na kayyım olarak atanan Gürsel Tekin, Sözcü TV’nin başına Yılmaz Özdil’in getirilmesini “olumlu bir adım olarak değerlendirdiğini” söyledi.

Tekin, “Uzun süredir tek taraflı bir yayıncılık anlayışının gölgesinde kalan Sözcü TV’nin, halkın gerçek sözcüsü olma niteliğini yeniden kazanmasını umuyoruz” ifadesini kullandı.

Tekin, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Kamuoyuna yansıyan yönetim değişikliğini Sözcü TV açısından olumlu bir adım olarak değerlendiriyorum. Uzun süredir tek taraflı bir yayıncılık anlayışının gölgesinde kalan Sözcü TV’nin, halkın gerçek sözcüsü olma niteliğini yeniden kazanmasını umuyoruz. Sözcü Medya Grubu Başkanlığına getirilen Yılmaz Özdil ile Sözcü TV Genel Yayın Yönetmenliği görevine getirilen İpek Özbey’in tüm bu olumsuzlukları gidereceğine, kanalı daha tarafsız, daha çoğulcu ve gerçek habercilik çizgisine taşıyacağına inancım tam. Yeni yönetimin; kişisel haklara saygılı, herkesin söz hakkını gözeten, tek taraflı yayıncılıktan uzak ve demokratik iletişim kanallarını açık tutan bir anlayışla hareket edeceğine inanıyorum. Sayın Özdil ve Sayın Özbey’e yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Bu değişimin, geçmişteki yanlış pratikleri geride bırakarak daha özgür, daha adil ve daha kapsayıcı bir gazetecilik dönemine vesile olmasını temenni ederim.”