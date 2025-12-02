BIST 11.132
DOLAR 42,43
EURO 49,28
ALTIN 5.712,71
HABER /  MEDYA

Gürsel Tekin'den Sözcü TV'ye destek açıklaması

Gürsel Tekin'den Sözcü TV'ye destek açıklaması

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesince CHP İstanbul İl Yönetimine görevlendirilen Gürsel Tekin, Sözcü TV’nin başına Yılmaz Özdil’in getirilmesini olumlu bir gelişme olarak gördüğünü belirtti. Tekin, “Sözcü TV’nin, halkın gerçek sözcüsü olma niteliğini yeniden kazanmasını umuyoruz” dedi.

Abone ol

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı'na kayyım olarak atanan Gürsel Tekin, Sözcü TV’nin başına Yılmaz Özdil’in getirilmesini “olumlu bir adım olarak değerlendirdiğini” söyledi.

Tekin, “Uzun süredir tek taraflı bir yayıncılık anlayışının gölgesinde kalan Sözcü TV’nin, halkın gerçek sözcüsü olma niteliğini yeniden kazanmasını umuyoruz” ifadesini kullandı.

Tekin, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Kamuoyuna yansıyan yönetim değişikliğini Sözcü TV açısından olumlu bir adım olarak değerlendiriyorum. Uzun süredir tek taraflı bir yayıncılık anlayışının gölgesinde kalan Sözcü TV’nin, halkın gerçek sözcüsü olma niteliğini yeniden kazanmasını umuyoruz. Sözcü Medya Grubu Başkanlığına getirilen Yılmaz Özdil ile Sözcü TV Genel Yayın Yönetmenliği görevine getirilen İpek Özbey’in tüm bu olumsuzlukları gidereceğine, kanalı daha tarafsız, daha çoğulcu ve gerçek habercilik çizgisine taşıyacağına inancım tam. Yeni yönetimin; kişisel haklara saygılı, herkesin söz hakkını gözeten, tek taraflı yayıncılıktan uzak ve demokratik iletişim kanallarını açık tutan bir anlayışla hareket edeceğine inanıyorum. Sayın Özdil ve Sayın Özbey’e yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Bu değişimin, geçmişteki yanlış pratikleri geride bırakarak daha özgür, daha adil ve daha kapsayıcı bir gazetecilik dönemine vesile olmasını temenni ederim.”

ÖNCEKİ HABERLER
DEM Parti İmralı heyeti, Öcalan ile görüşmek üzere yola çıktı
DEM Parti İmralı heyeti, Öcalan ile görüşmek üzere yola çıktı
Derbide Kazımcan'ın yüzüne çakmak atan taraftar yakalandı
Derbide Kazımcan'ın yüzüne çakmak atan taraftar yakalandı
Asgari ücret görüşmeleri başlıyor! Bakan Vedat Işıkhan'dan flaş açıklama
Asgari ücret görüşmeleri başlıyor! Bakan Vedat Işıkhan'dan flaş açıklama
İTO kasımda fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı
İTO kasımda fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı
Katılım Emeklilik 10 bin fidanı toprakla buluşturdu
Katılım Emeklilik 10 bin fidanı toprakla buluşturdu
Duru Gıda Beslenme Danışmanı Diyetisyen Emine Uluçay'dan tavsiyeler
Duru Gıda Beslenme Danışmanı Diyetisyen Emine Uluçay'dan tavsiyeler
Netanyahu'nun af talebine ilişkin İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un önündeki 3 olası senaryo
Netanyahu'nun af talebine ilişkin İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un önündeki 3 olası senaryo
İşlediği cinayetin ardından halkın önünde idam edildi
İşlediği cinayetin ardından halkın önünde idam edildi
Gökhan Zan futbola geri döndü! O takıma imzasını attı bile...
Gökhan Zan futbola geri döndü! O takıma imzasını attı bile...
Bursa'da taşınabilir evi çaldılar!
Bursa'da taşınabilir evi çaldılar!
Sabri Ülker Geleceğin Bilim Liderleri Ödülü başvuruları başladı
Sabri Ülker Geleceğin Bilim Liderleri Ödülü başvuruları başladı
Borsa İstanbul’da manipülasyon! Gökhan Gönül ve Aref Ghafour gözaltına alındı
Borsa İstanbul’da manipülasyon! Gökhan Gönül ve Aref Ghafour gözaltına alındı