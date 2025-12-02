BIST 11.149
Katılım Emeklilik 10 bin fidanı toprakla buluşturdu

Katılım Emeklilik, Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde gerçekleştirdiğiı ağaçlandırma projesi kapsamında 10 bin fidanı toprakla buluşturarak "Katılım Emeklilik Hatıra Ormanı"nı oluşturdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Katılım Emeklilik, sosyal sorumluluk projelerine bir yenisini daha ekledi.

Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakma vizyonuyla hareket eden şirket, Çanakkale'nin yangınlardan zarar gören Bayramiç ilçesinde, Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği (ÇEKÜD) işbirliğiyle ilk etapta 10 bin fidan dikimi gerçekleştirdi ve bölgede "Katılım Emeklilik Hatıra Ormanı"nı kurdu.

Orman yangınlarına karşı ulusal bir farkındalık oluşturma misyonuyla yola çıkan Katılım Emeklilik, geleceğe nefes oldu. Fidanların dikim süreci, ÇEKÜD'un koordinasyonunda, Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü'nün rehberliğinde ve ekipleri tarafından yürütüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Katılım Emeklilik Genel Müdür Yardımcısı Salih Çetinkaya, doğaya ve topluma karşı sorumluluklarının bilincinde olduklarını belirtti.

Çetinkaya, Türkiye'nin akciğerleri olan ormanların son yıllarda yaşanan yangın felaketleriyle büyük kayıplara uğradığına dikkati çekti.

Orman yangınlarının herkesin ortak acısı ve en hassas konularından olduğunu vurgulayan Çetinkaya, şunları kaydetti:

"Bizler kurum olarak sadece ekonomik değil, çevresel ve sosyal sürdürülebilirlik alanlarında da öncü olmayı görev biliyoruz. Bayramiç'te ilk etapta 10 bin fidan ile kurduğumuz 'Katılım Emeklilik Hatıra Ormanı' ile bu zor zamanlarda kayıpların ardından yeni bir başlangıç için elimizi taşın altına koyuyoruz. Bu adımla sektörümüzdeki tüm kurumları bu tür çevre ve doğa dostu projelere destek vermeye davet ediyoruz. İnanıyoruz ki dikeceğimiz her bir fidan, geleceğimize umut ve nefes olacak. Unutmayalım ki gelecek nesillere bırakacağımız en değerli miras, yeşil ve sağlıklı bir dünyadır."

Çetinkaya, birincil öncelikleri arasında sürdürülebilirlik ve doğayı korumanın bulunduğunu, yangınlar nedeniyle zarar gören ormanlık alanların yeniden yeşillendirilmesi için çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini belirtti.

Katılım Emeklilik'in projenin takipçisi olacağını ve Hatıra Ormanı'nın gelişimini yakından izleyeceğini vurgulayan Çetinkaya, gelecek dönemde de çevre, eğitim ve sağlık başta olmak üzere farklı alanlarda sosyal sorumluluk projeleri geliştirmeye devam edeceklerini aktardı.

