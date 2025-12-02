BIST 11.132
DOLAR 42,43
EURO 49,28
ALTIN 5.712,71
HABER /  GÜNCEL

Manavgat Belediyesine yönelik soruşturma! 9'u tutuklu 41 sanık...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Manavgat Belediyesine yönelik soruşturma! 9'u tutuklu 41 sanık...

Antalya'da, Manavgat Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Niyazi Nefi Kara'nın da aralarında bulunduğu 9'u tutuklu 41 sanığın yargılanmasına başlandı.

Abone ol

Manavgat 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına, Kara ve baklava kutularında rüşvet aldığı öne sürülen eski belediye başkan yardımcısı Mehmet Engin Tüter'in de aralarında olduğu 41 sanık ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Kimlik tespitinin ardından duruşmaya, iddianamenin özetinin okumasıyla devam edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Gürsel Tekin'den Sözcü TV'ye destek açıklaması
Gürsel Tekin'den Sözcü TV'ye destek açıklaması
DEM Parti İmralı heyeti, Öcalan ile görüşmek üzere yola çıktı
DEM Parti İmralı heyeti, Öcalan ile görüşmek üzere yola çıktı
Derbide Kazımcan'ın yüzüne çakmak atan taraftar yakalandı
Derbide Kazımcan'ın yüzüne çakmak atan taraftar yakalandı
Asgari ücret görüşmeleri başlıyor! Bakan Vedat Işıkhan'dan flaş açıklama
Asgari ücret görüşmeleri başlıyor! Bakan Vedat Işıkhan'dan flaş açıklama
İTO kasımda fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı
İTO kasımda fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı
Katılım Emeklilik 10 bin fidanı toprakla buluşturdu
Katılım Emeklilik 10 bin fidanı toprakla buluşturdu
Duru Gıda Beslenme Danışmanı Diyetisyen Emine Uluçay'dan tavsiyeler
Duru Gıda Beslenme Danışmanı Diyetisyen Emine Uluçay'dan tavsiyeler
Netanyahu'nun af talebine ilişkin İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un önündeki 3 olası senaryo
Netanyahu'nun af talebine ilişkin İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un önündeki 3 olası senaryo
İşlediği cinayetin ardından halkın önünde idam edildi
İşlediği cinayetin ardından halkın önünde idam edildi
Gökhan Zan futbola geri döndü! O takıma imzasını attı bile...
Gökhan Zan futbola geri döndü! O takıma imzasını attı bile...
Bursa'da taşınabilir evi çaldılar!
Bursa'da taşınabilir evi çaldılar!
Sabri Ülker Geleceğin Bilim Liderleri Ödülü başvuruları başladı
Sabri Ülker Geleceğin Bilim Liderleri Ödülü başvuruları başladı