Manavgat Belediyesine yönelik soruşturma! 9'u tutuklu 41 sanık...

Antalya'da, Manavgat Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Niyazi Nefi Kara'nın da aralarında bulunduğu 9'u tutuklu 41 sanığın yargılanmasına başlandı.

Manavgat 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına, Kara ve baklava kutularında rüşvet aldığı öne sürülen eski belediye başkan yardımcısı Mehmet Engin Tüter'in de aralarında olduğu 41 sanık ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Kimlik tespitinin ardından duruşmaya, iddianamenin özetinin okumasıyla devam edildi.