BIST 11.153
DOLAR 42,44
EURO 49,30
ALTIN 5.738,01
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Bursa'da taşınabilir evi çaldılar!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bursa'da taşınabilir evi çaldılar!

Bursa'nın Mudanya ilçesinde taşınabilir ev (tiny house) çaldığı belirlenen şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Abone ol

 Eğerce Mahallesi'nde M.E'ye ait 1 milyon 200 bin lira değerindeki tek katlı taşınabilir ev çalındı. M.E'nin ihbarıyla olay yerine jandarma ekibi sevk edildi.

8 farklı mahalledeki güvenlik kameralarını inceleyen jandarma ekipleri, şüphelinin K.E. olduğunu belirledi.

Operasyonla gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Taşınabilir ev ise eksiksiz şekilde sahibine teslim edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Sabri Ülker Geleceğin Bilim Liderleri Ödülü başvuruları başladı
Sabri Ülker Geleceğin Bilim Liderleri Ödülü başvuruları başladı
Borsa İstanbul’da manipülasyon! Gökhan Gönül ve Aref Ghafour gözaltına alındı
Borsa İstanbul’da manipülasyon! Gökhan Gönül ve Aref Ghafour gözaltına alındı
Türkiye Finans'ta TROY kart kullanımı 5 kat arttı
Türkiye Finans'ta TROY kart kullanımı 5 kat arttı
Yeniden Refah Partisi'nden istifa etmişti! Bir belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor
Yeniden Refah Partisi'nden istifa etmişti! Bir belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor
Trafik sigortası poliçe pirimleri zamlandı fark İstanbul'da yüzde 500'e çıktı
Trafik sigortası poliçe pirimleri zamlandı fark İstanbul'da yüzde 500'e çıktı
Jandarmanın ceza yazdığı kişi öyle biri çıktı ki pişman olup kendi cebinden ödedi
Jandarmanın ceza yazdığı kişi öyle biri çıktı ki pişman olup kendi cebinden ödedi
Elektrikli Skuter Yönetmeliği'nde değişiklik! Bakan Uraloğlu detayları tek tek açıkladı
Elektrikli Skuter Yönetmeliği'nde değişiklik! Bakan Uraloğlu detayları tek tek açıkladı
Kamyonet alt yola uçtu! Feci kazada ölenler var
Kamyonet alt yola uçtu! Feci kazada ölenler var
Makam aracıyla insan kaçakçılığı yapmıştı! Eski general hakkında yeni gelişme
Makam aracıyla insan kaçakçılığı yapmıştı! Eski general hakkında yeni gelişme
Çin Japonya gerilimi Doğun Çin Denizi'nde tansiyon yükseldi
Çin Japonya gerilimi Doğun Çin Denizi'nde tansiyon yükseldi
Saldırı ihbarı alınan "MIDVOLGA-2" adlı gemiye ilişkin açıklama
Saldırı ihbarı alınan "MIDVOLGA-2" adlı gemiye ilişkin açıklama
ABD'den Bahreyn'e 445 milyon dolarlık olası F-16 teçhizat desteği satışına onay
ABD'den Bahreyn'e 445 milyon dolarlık olası F-16 teçhizat desteği satışına onay