Jandarmanın ceza yazdığı kişi öyle biri çıktı ki pişman olup kendi cebinden ödedi

BARTIN'da görev yapan Trafik Jandarma ekipleri, rutin denetimler sırasında hatalı park ettiği gerekçesiyle bir sürücüye trafik cezası kesti. Jandarma personeli, işlemi uyguladıkları sırada kişinin kimlik bilgilerini sorguladı. Çıkan bilgileri gören jandarma ekibi yazdıkları cezadan pişman olup, tüm cezayı kendi ceplerinden ödediler.

Bartın'da görev yapan Trafik Jandarma ekipleri, rutin denetimler sırasında öyle bir kişiye denk geldiler ki yaptıkları hareketle herkesin yüreğini ısıttılar. Bartın yerel basını Bizim Medya'da yer alan habere göre, rutin denetimler sırasında hatalı park nedeniyle jandarma ekipleri bir sürücüye trafik cezası yazdı.

KİMLİĞİNİ SORGULAYINCA...

Jandarma personeli, işlem sonrası ceza yazdığı kişinin kimliğini sorgulayınca yazdıkları cezadan pişman oldular. Kimlik sorgulamasında ceza yazılan kişinin bir şehit babası olduğu ortaya çıktı.



CEZAYI BEN ÖDEYEYİM

Bu bilgi üzerine büyük bir mahcubiyet yaşayan jandarma personeli, mesai sonrası şehit babasının kapısını çalarak kendisini tanıttı. Yazdığı cezanın görev gereği olduğunu ancak yüreğinin buna razı olmadığını söyleyen personel, “Siz bu vatan için evladınızı verdiniz, biz sizin hakkınızı ödeyemeyiz” diyerek trafik cezasını kendi cebinden ödemekte ısrar etti.

BİR BABA OLARAK YÜREĞİME DOKUNDU'

Şehit babası jandarmanın bu davranışından çok etkilendi ve 'cebinden ödeme' teklifini kabul etmedi. Jandarma personeli ise ısrarcı oldu ve yazdığı cezayı cebinden ödeyerek evden ayrıldı. Şehit babası ise, “Evladımı geri getiremez ama bu davranış bir baba olarak yüreğime dokundu. Devletimizin, evladımızın emaneti olduğumuzu unutmaması bize güç veriyor” ifadelerini kullandı.