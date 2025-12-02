BIST 11.149
GÜNCEL

'Fasa fiso' darbe iddiası! Bahçeli ayar çekti Şamil Tayyar 'Öalan tosladı' yazdı

Meclis'te kurulan süreç komisyonunun İmralı'ya yaptığı ziyaretin ardından Abdullah Öcalan'ın görüşmede neler söylediğini açıklayan DEM Partili Gülistan Kılıç Koçyiğit Öcalan'ın, süreç başarılı olmazsa darbe mekaniğinin devreye gireceğini söylemişti. Şamil Tayyar bu sözlerin Devlet Bahçeli'ye söylediğini iddia etmişti. Bahçeli 'darbe' iddiasına faso fiso derken, Şamil Tayyar'dan yeni açıklama geldi.

ANKARA'nın gündeminde DEM partili Gülistan Kılıç Koçyiğit'in teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın söylediği 'süreç başarılı olmazsa darbe mekaniği devreye girecek' sözleri gündemde. AK Parti eski milletvekili Şamil Tayyar bu sözlerin MHP ve Devlet Bahçeli için söylendiğini iddia edince ortalık hayli karıştı. Devlet Bahçeli 'darbe' iddialarına Türkgün Gazetesi'ne verdiği röportajla 'fasa fiso' diyerek yanıt verdi. Bu açıklamanın ardından Şamil Tayyar sosyal medya hesabından yeni bir twit atıp şunları yazdı: 

-MHP Lideri Bahçeli, Türkgün Gazetesi’ne konuşmuş. DEM’li Gülistan Koçyiğit’in Öcalan’a atfen aktardığı ‘süreç başarısız olursa darbe mekaniği devreye girer’ iddiasına ‘fasa fiso’ diyor. Yani, Öcalan’ın iddiasını ciddiye almıyor. Ayrıca, Barzani şovuna ve PKK’lı Bese Hozat’ın açıklamalarına tepki gösteriyor. Terör örgütünden yükselen provokasyonları görmezden gelenler, Devlet Bey’in bu çıkışı karşısında ne yapar bilmiyorum ama umarım ders alırlar. 

ÖCALAN DUVARA TOSLADI

Son cümle şunu ekleyim:
*27 yıldır cezaevinde bulunan, soğuk savaş dönemi sosyalist jargondan ve eski Türkiye kalıplarından sıyrılamayan Öcalan’ın günü ve geleceği kavrayamadığı görülüyor. Veya aklınca aba altından sopa gösteriyor. 
*Nihayetinde duvara tosladı. Gerisini artık kendi düşünsün.

ŞAMİL TAYYAR'IN 'DARBE' İDDİASI NEYDİ?

Şamil Tayyar geçtiğimiz günlerde katıldığı yayında Öcalan'ın sözlerinin Devlet Bahçeli için olduğunu öne sürüp şu ifadeleri kullandı:

-"Son görüşmede süreç başarılı olmazsa, hani DEM Partili Gülistan Koçyiğit anlatıyor ya, 'darbe mekaniği işler' diye... Orada biraz daha açıyor konuyu Devlet Bey'e önemli cümleler kullanıyor. Onun girişimini çok önemsiyor.

-Eğer süreç başarılı olmazsa MHP içinde Devlet Bey'e darbe yapılacağını söylüyor. İlk defa ifade ediyorum. Devlet Bey'e darbe yapılacağını söylüyor"
