Uzman isimden asgari ücret bombası! Emekli ve memur zam oranını da açıkladı
SGK Uzmanı Özgür Erdursun, hem 2026 asgari ücreti hem de memur ve emekli zamlarına ilişkin rakamlar paylaştı. Daha önce tam isabet tahminlerde bulunan Özgür Erdursun'a göre yeni asgari ücret 27.500-28 bin civarında olacak. Ocak ayı itibariyle emekli için ise zam oranı beklentisi yüzde 12.3 oranında zam olacağını söyledi. Memur ve memur emeklisi ise yüzde 18.3 zam alacak.
TÜRKİYE'de milyonlarca asgari ücretli, emekli ve memur 2026 yılı zam oranlarını bekliyor. Bu konuda uzmanlardan farklı rakamlar gelirken daha önceki isabetli tahminleri ile bilinen SGK Uzmanı Özgür Erdursun, katıldığı canlı yayında hem asgari ücret hem de emekli ve memur zamlarına ilişkin rakam açıkladı.
2026 YILI ASGARİ ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?
Özgür Erdursun, asgari ücret için işverenlerden gelen baskı sonrası yüzde 25’lik artışın daha olası hale geldiğini söyledi. Yeni asgari ücretin 27.500 – 28.000 TL bandında açıklanabileceğini belirten Özgür Erdursun, “Gerçekçi olan rakam en az 35 bin. Türkiye’de ortalama ücretler bile 35 bin lira, asgari ücretle yaşam mümkün değil” ifadelerini kullandı.
Özgür Erdursun asgari ücret hesaplarına ilişkin şu bilgiyi paylaştı:
-Hükümet yüzde 20 zam düşünüyordu ancak işveren kesiminin yüzde 25’in daha uygun olabileceğini belirtmesinin ardından ortalama yüzde 25 zam güçlü senaryo haline geldi.
ASGARİ ÜCRET 35 BİN OLMALI
2026 yılında maliyetlerin daha da artacağını dile getiren Özgür Erdursun, buna asgari ücret zammının da ekleneceğini ve işletmeler açısından 50 bin liranın fazla olsa da 35 bin liralık taban ücretin makul minimum olduğunu söyledi.
-“Asgari ücrete yüzde 25 zam yapıldığını varsayalım; diğer ücretlere yüzde 20 zam yapılıyor. Bu da diğer ücretlerin asgari ücrete yaklaşmasına neden oluyor. Türkiye’de artık ortalama ücretler konuşulmalı. Türkiye’de ortalama ücret 35 bin lira. Bu da büyük bir sorun”