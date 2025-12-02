Uzman isimden asgari ücret bombası! Emekli ve memur zam oranını da açıkladı

ASGARİ ÜCRET 35 BİN OLMALI

2026 yılında maliyetlerin daha da artacağını dile getiren Özgür Erdursun, buna asgari ücret zammının da ekleneceğini ve işletmeler açısından 50 bin liranın fazla olsa da 35 bin liralık taban ücretin makul minimum olduğunu söyledi.

-“Asgari ücrete yüzde 25 zam yapıldığını varsayalım; diğer ücretlere yüzde 20 zam yapılıyor. Bu da diğer ücretlerin asgari ücrete yaklaşmasına neden oluyor. Türkiye’de artık ortalama ücretler konuşulmalı. Türkiye’de ortalama ücret 35 bin lira. Bu da büyük bir sorun”