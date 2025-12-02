ABD Savunma Bakanı Hegseth, Venezuela açıklarındaki gemiye "ikinci saldırı" kararını savundu

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD Özel Operasyonlar Komutanlığının başındaki Amiral Mitch Bradley'in eylül ayında Venezuela açıklarında uyuşturucu taşıdığı iddia edilen gemiye yönelik ikinci saldırı kararını desteklediğini açıkladı.

Hegseth, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Bir şey açık olsun: Amiral Mitch Bradley bir Amerikan kahramanıdır, gerçek bir profesyoneldir ve kendisine yüzde 100 desteğim var. 2 Eylül görevi dahil aldığı tüm muharebe kararlarının arkasındayım." ifadelerini kullandı.

Hegseth, Savunma Bakanlığının askerlerine verdiği desteğin "samimi" olduğunu vurgulayarak, "ABD'nin, kendisini koruyan bu tür adamlara sahip olduğu için şanslı" olduğunu savundu.

Washington Post gazetesinin haberinde, ABD donanmasına bağlı askeri unsurların, uyuşturucu taşıdığı iddia edilen gemiye 2 Eylül'de saldırı düzenlediği ve ilkinden yaralı kurtulup gemiye tutunan iki kişinin ikinci saldırıda öldürüldüğü öne sürülmüştü.

Demokratlar ise ikinci saldırının bir "savaş suçu" teşkil edebileceği gerekçesiyle Bradley'i ve bu saldırıyı eleştirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump da kendisinin böyle bir ikinci saldırıya onay vermeyeceğini söylemiş, Hegseth’i savunarak "Pete bunun yaşanmadığını söyledi. Ona güvenim tam." açıklaması yapmıştı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt ise Hegseth'in Amiral Bradley'e söz konusu operasyonu yürütmesi için yetki verdiğini belirterek "Bradley, yetkileri ve hukuk çerçevesi içinde hareket ederek teknenin imha edilmesini ve tehdidin ortadan kaldırılmasını sağladı." demişti.