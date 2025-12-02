BIST 11.152
DOLAR 42,44
EURO 49,33
ALTIN 5.753,32
HABER /  EKONOMİ

TCMB’den zorunlu karşılıklarda sadeleşme adımı

TCMB’den zorunlu karşılıklarda sadeleşme adımı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), zorunlu karşılık düzenlemesinde sadeleşme kapsamında bazı değişiklikler yaptı.

Abone ol

Buna göre yurt dışından doğrudan temin edilen uzun vadeli yabancı para yükümlülüklerdeki artış tutarına yıl sonuna kadar yüzde 0 oranında zorunlu karşılık uygulanmasına ilişkin geçici uygulamanın süresi uzatılmayacak.

Aynı zamanda döviz tevdiat hesabı ile altın mevduat hesapları arasındaki zorunlu karşılık oran farklılıkları giderildi. Uzun vadeli yabancı para mevduat dışı yükümlülüklerin zorunlu karşılık oranları düşürüldü.

Ayrıca 2022 yılında zorunlu karşılığa tabi yükümlülükler kapsamına alınan finansman şirketlerinin yurt içi bankalara olan yükümlülükleri, tekrar kapsam dışına çıkarıldı.

Aynı tebliğ değişikliği kapsamında kredi büyümesi sınırlaması uygulamasının süresi 1 yıl daha uzatıldı.

Sadeleşme kapsamında vadesiz ve 1 aya kadar vadeli döviz mevduat/katılım fonunda oran, yüzde 32'den yüzde 30'a düşürülürken daha uzun vadeli döviz mevduat/katılım fonunda daha önce yüzde 22-28 olan oran, yüzde 26 olarak güncellendi.

Vadesiz ve 1 aya kadar vadeli kıymetli maden depo hesaplarında oran, yüzde 28'den yüzde 30'a çıkarılırken daha uzun vadeli kıymetli maden depo hesaplarında daha önce yüzde 24-28 olan oran, yüzde 26 olarak güncellendi.

1 yıla kadar vadeli yabancı para yükümlülüklerde oran, yüzde 21'de sabit bırakılırken oranlar, 2 yıla kadar vadeli yabancı para yükümlülüklerde yüzde 16'dan yüzde 10'a, 3 yıla kadar vadeli yabancı para yükümlülüklerde yüzde 11'den yüzde 8'e, 5 yıla kadar vadeli yabancı para yükümlülüklerde yüzde 7'den yüzde 3'e, 5 yıldan uzun vadeli yabancı para yükümlülüklerde yüzde 5'ten yüzde 0'a düşürüldü.

ÖNCEKİ HABERLER
Maduro'dan dans eşliğinde ABD'ye barış çağrısı
Maduro'dan dans eşliğinde ABD'ye barış çağrısı
Samsunspor uzatmalarda galibiyeti kaçırdı
Samsunspor uzatmalarda galibiyeti kaçırdı
Beyaz Saray: Trump'ın genel sağlık durumu çok iyi
Beyaz Saray: Trump'ın genel sağlık durumu çok iyi
Fenerbahçe: Rakibimiz beraberlik için gelmiş
Fenerbahçe: Rakibimiz beraberlik için gelmiş
Tedesco o soruya çok sinirlendi: Şakasına bir takım değil
Tedesco o soruya çok sinirlendi: Şakasına bir takım değil
Tedesco'yu kızdıran soru! "Galatasaray şakasına bir takım değil"
Tedesco'yu kızdıran soru! "Galatasaray şakasına bir takım değil"
Okan Buruk'tan hakem tepkisi: Canımızı zor kurtardık
Okan Buruk'tan hakem tepkisi: Canımızı zor kurtardık
ABD'den nadir toprak elementleri tedarik zincirlerini güçlendirmek için 134 milyon dolarlık fon
ABD'den nadir toprak elementleri tedarik zincirlerini güçlendirmek için 134 milyon dolarlık fon
Galatasaray'dan maç devam ederken 'hakem' paylaşımı
Galatasaray'dan maç devam ederken 'hakem' paylaşımı
Hollanda'dan Ukrayna'ya 250 milyon avroluk askeri destek paketi
Hollanda'dan Ukrayna'ya 250 milyon avroluk askeri destek paketi
Araştırmaya göre Japonların yüzde 74,5'i Tayvan'a yakınlık duyuyor
Araştırmaya göre Japonların yüzde 74,5'i Tayvan'a yakınlık duyuyor
Nefes kesen Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde kazanan yok!
Nefes kesen Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde kazanan yok!